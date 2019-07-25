Прекратить практику создания искусственного дефицита билетов на поезда поручил президент

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Дал поручение правительству прекратить практику создания искусственного дефицита билетов на поезда в летний период, что создаёт неудобства гражданам и препятствия развитию внутреннего туризма в Казахстане", - написал в Твиттере глава государства.
Ранее сообщалось, что в Казахстане внедряется усовершенствованная система продажи электронных проездных документов (билетов), которая станет барьером для перекупщиков и снизит искусственно создаваемый ими дефицит билетов. Билеты по доработанной автоматизированной системе начали продавать с 1 июля.
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