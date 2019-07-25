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Прекратить практику создания искусственного дефицита билетов на поезда поручил президент

24.07.2019, 13:19 6319
Прекратить практику создания искусственного дефицита билетов на поезда поручил президент
Фото: 24.kz
Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос дефицита билетов на пассажирские поезда, передает Kazakhstan Today.
 

Дал поручение правительству прекратить практику создания искусственного дефицита билетов на поезда в летний период, что создаёт неудобства гражданам и препятствия развитию внутреннего туризма в Казахстане", - написал в Твиттере глава государства.

 
 

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