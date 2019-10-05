В пятницу на всей территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - На всей территории Казахстана 4 октября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На всей территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, днем в Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами туман.

В Алматинской области в отдельных районах ветер 17-22 метров в секунду.

В Жамбылской, Атырауской, ночью и утром в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Кызылординской области ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юге Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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