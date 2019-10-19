На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются осадки

Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 18 октября 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут дожди, осадки, на востоке местами сильные, лишь на западе и на юге без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, гололед, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Карагандинской области ожидаются местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью метель, гололед.

В Костанайской области ожидаются местами туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области ожидаются местами гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях, ночью в Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, ночью и утром в Атырауской области местами ожидается туман.

Ночью в Кызылординской, Туркестанской областях ожидаются заморозки 3 градуса.

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