Приписка граждан к призывным участкам стартовала в Казахстане

Приписка граждан к призывным участкам - мероприятие воинского учета - проводится местными исполнительными органами совместно с местными органами военного управления для постановки на воинский учет молодых людей, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и физической подготовленности", - напомнили в пресс-службе Министерства обороны РК.

В соответствии с законом РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", приписке подлежат граждане РК мужского пола, которым исполняется семнадцать лет.

В период проведения проводятся беседы с молодёжью, медицинское обследование, подтверждающее пригодность к воинской службе, и проверка необходимых документов. Если в процессе приписки выявляют допризывников, нуждающихся в лечении (медицинском наблюдении), то их прикрепляют к лечебно-профилактическим организациям. Молодым людям выдается на руки удостоверение о приписке к призывному участку. С гражданами, впервые вставшими на воинский учет, в управлениях (отделах) по делам обороны проводится информационная работа по поступлению в военные учебные заведения Министерства обороны, им разъясняются перспективы воинской службы по контракту", - уточнили в ведомстве.

Приписка граждан к призывным участкам продлится с января по март текущего года. Всего по стране планируется принять на воинский учет около 100 000 человек.

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