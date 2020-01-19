Жильцы накренившегося дома в Алматы вернутся в него после восстановительных работ - акимат

Регулярные исследования грунта, основания и несущих конструкций дома, начавшиеся в последние месяцы 2019 года, ежедневные замеры крена здания и отслеживание его возможной динамики позволили специалистам лаборатории КазНИИСА дать предварительное заключение, касающиеся безопасности проживания в данном доме. По данным специалистов, после завершения восстановительных работ дом будет пригоден к дальнейшей эксплуатации", - отметили в акимате Алматы.

На основании заключения и рекомендации КазНИИСА в феврале этого года планируется начать строительно-монтажные работы, которые включают в себя работы по устранению крена дома путем выемки грунта с противоположной стороны. Далее будет выполнение работ по укреплению дома в вертикальном положении, путем устройства по периметру дома буронабивных свай с привязкой к фундаментной плите дома, после которых будут проведены восстановительные работы с устройством системы водоотведения.

Сейчас на основании рекомендаций будет разработан проект производства работ с согласованием с КазНИИСА. Все дальнейшие работы по усилению фундамента здания, предотвращению и устранению крена будут вестись под контролем КазНИИСА - единственным в Казахстане государственным учреждением, которое занимается проблемами в области строительства, в том числе в сейсмоопасных зонах. Институт имеет 87-летний опыт работы в этой области", - отметил руководитель управления комфортной городской среды Алматы Куандык Айтмаганбетов.

Данные работы могут продлиться до трех месяцев, пока специалисты не убедятся в окончательном решении всех проблем с накренившимся домом. Кроме того, по всем 32 домам мкр Зердели будут проводиться исследования с последующим вынесением рекомендаций КазНИИСА.

В настоящее время все жильцы обеспечены арендным жильем за счет городской администрации , людям оказывается содействие в размещении детей в детсадах и других образовательных учреждениях. Все это время на месте работал и продолжает функционировать специальный штаб для решения всех возникающих проблем у жильцов", - напомнили в акимате.





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