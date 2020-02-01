"Пассажирские перевозки" возвращают деньги за билеты до Урумчи

Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - Компания "Пассажирские перевозки" возвращает деньги за билеты на поезда до Урумчи, передает Kazakhstan Today.

В связи с сокращением с 1 февраля 2020 года маршрута следования международного пассажирского поезда №13-54/14-53 (формирования РК) сообщением Алматы-2 - Нур-Султан / Нурлы жол - Урумчи, до станции Достык, просим пассажиров, приобретавших билеты до станции Урумчи, обратиться в билетные кассы АО "Пассажирские перевозки" для оформления возврата и получения денежных средств без удержания", - сообщили в пресс-службе компании.

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