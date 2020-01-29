КТЖ планирует временно приостановить курсирование пассажирских поездов между Казахстаном и Китаем

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - АО "НК "КТЖ" предпринимаются профилактические меры в связи со вспышкой эпидемии коронавируса в КНР, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, на сегодняшний день между Казахстаном и Китаем курсируют два пассажирских поезда: №103/104 Урумчи - Алматы-2 и №13-54/14-53 Алматы-2 - Нур-Султан / Нурлы жол – Урумчи.

"В настоящее время, по согласованию с уполномоченным органом, проводятся процедуры по временному приостановлению данных поездов", - сообщили в нацкомпании.

По информации КТЖ, в целях недопущения распространения вируса на территорию страны, пассажиров и работников поездных бригад по прибытию на станцию Достык и Алтынколь проверяют работники казахстанских санитарно-эпидемиологических служб: они проводят замеры температуры тепловизором и опрос их общего самочувствия. После проверки проводится пограничный и таможенный досмотр пассажиров и работников поездных бригад.

Национальным перевозчиком разработана инструкция для начальника пассажирского поезда при выявлении или подозрении заболевания пассажира или работника поездной бригады коронавирусом, регламентирующая порядок действий начальника поезда при выявлении заболевшего пассажира, на постоянной основе проводятся инструктажи с проводниками. При выявлении в пути следования пассажирского поезда пассажиров или обслуживающего персонала с подозрением на коронавирус начальник пассажирского поезда должен немедленно проинформировать дежурного по вокзалу или дежурного диспетчера по станции, на которой расположен медицинский пункт, через машиниста поезда. До прибытия поезда на остановочный пункт он обязан провести первичные противоэпидемические мероприятия (изолировать больного от других пассажиров, запретить передвижение людей через вагон, в котором расположен больной пассажир, каждые 30 минут проводить дезинфекцию чайной посуды, полов, санитарных узлов и др.)", - сообщили в КТЖ.

В нацкомпании уточнили, что все работники поездных бригад полностью укомплектованы медицинскими масками (повязками) и строго предупреждены о необходимости обязательного их ношения. Также усилен контроль за провозом ручной клади и багажа железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем.

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