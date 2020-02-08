Эксперты назвали ужасными условия проживания детей в медико-санитарных и интернатных учреждениях РК

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Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - Члены рабочей группы Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии "Nur Otan" посетили интернатные учреждения во всех областях Казахстана и выяснили, что детям зачастую приходится жить в ужасных условиях - спать на железных кроватях, ходить в уличные туалеты и есть из посуды с тараканами, передает Kazakhstan Today.

Мы увидели проваливающиеся полы, устаревшие металлические кровати с железными сетками, бани и душевые, надворные туалеты в ужасном состоянии (куда дети даже с особыми потребностями ночью вынуждены идти), в то время как внутренние туалеты также в ужасном состоянии. По питанию: обнаружены несоответствующие санитарные условия в столовых - тараканы на кухне в посуде, условия хранения продуктов и качество питания. Во многих интернатах есть необходимость в установке камер видеонаблюдения. Мы направили письма в Министерство образования и науки РК и Генеральную прокуратуру для организации комплексных проверок в 2020 году, включая СЭС", - сказала заместитель председателя Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии "Nur Otan" Динара Закиева.

Особое внимание эксперты попросили обратить на интернаты в Туркестанской, Алматинской, Северо-Казахстанской областях и Шымкенте.

Рабочая группа также проверила условия содержания детей в 18 медико-социальных учреждениях (МСУ). В МСУ проживают дети от 4 до 18 лет с особенностями развития и дети-сироты.





Например, из-за несоответствия размера коляски возрасту и росту, дети были вынуждены проводить целый день согнувшись в неудобной болезненной позе. В тех учреждениях, где были выявлены такие нарушения, закуплены новые коляски каждому ребенку. То же самое с кроватями. Была полностью заменена мебель. По регламенту во всех учреждениях предусмотрен широкий спектр занятий и реабилитации для детей, но, проанализировав записи с камер, мы увидели, что за два дня детей выводили из комнаты максимум на 1,5-2 часа. Детей кормят лежа, перевязывают пеленками по типу смирительных рубашек и оставляют в таком положении практически на весь день", - сказала Закиева.





Установлено, что девочка в ходунках провела два дня в одном и том же углу, в одной и той же позе. Также отмечено грубое отношение к детям со стороны персонала МСУ. Кроме того, руководители учреждений не пересматривают записи с видеокамер.





Поэтому в настоящее время мы работаем с акиматами по вопросам установки видеокамер и ответственности руководителей за их просмотр", - сказала Закиева.

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