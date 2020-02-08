В Карагандинской области объявили режим ЧС

Караганда. 7 февраля. Kazakhstan Today - В связи со сложной метеорологической обстановкой в нескольких населенных пунктах Карагандинской области объявлена чрезвычайная ситуация, передает Kazakhstan Today.

По информации Центра управления в кризисных ситуациях КЧС МВД РК, в связи со сложной метеорологической обстановкой (штормовой ветер, метель, осадки) сразу в нескольких населенных пунктах Карагандинской области объявлена чрезвычайная ситуация.

Объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба на территории поселков: Осакаровка, Молодежный и сельских округов: Сарыозек, Карагайлы, Сункар, Пионерский, Озерный, Николаевский, Тельманский, Кундуздинский.

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