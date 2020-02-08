Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов РК

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По информации КЧС МВД РК, в Нур-Султане ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, туман, низовая метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, метель, ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. 8-9 февраля ожидается резкое понижение температуры ночью до -10-20 градусов мороза. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололёд.

В Карагандинской области ожидаются метель, туман, гололёд, ветер 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области ожидаются метель, туман, гололёд, ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23 -28 метров в секунду.

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД просит не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать меры предосторожности.

От шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Нельзя прятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, столбами, возле стен домов, находиться на мостах, путепроводах, эстакадах, в местах хранения легковоспламеняющихся и ядовитых веществ, на крышах и чердаках, а также стоять под линиями электропередач, трогать оборванные электропровода. Нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами. Следует сохранять спокойствие, не паниковать, при необходимости оказать помощь детям, инвалидам, пожилым людям, пострадавшим. Населению, проживающему в сельской местности, при непогоде стоит воздержаться от пеших походов на дальние расстояния", - отметили в КЧС.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства