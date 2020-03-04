Распространившего ложную информацию о коронавирусе жителя Шымкента задержали полицейские

Сотрудниками управления полиции Аль-Фарабийского района установлен житель города, который во время проведения департаментом по чрезвычайным ситуациям пожарно-тактического занятия записал видеообращение с ложной информацией про выявление больного коронавирусом в ТРЦ "Шымкент Плаза" и распространил по мессенджеру "Ватсап", - сообщили в департаменте полиции города.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.
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