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Распространившего ложную информацию о коронавирусе жителя Шымкента задержали полицейские

03.03.2020, 20:26 9343
Распространившего ложную информацию о коронавирусе жителя Шымкента задержали полицейские
Шымкент. 3 марта. Kazakhstan Today - Жителя Шымкента, распространившего ложную информацию про выявление больного коронавирусом в ТРЦ "Шымкент Плаза", задержали полицейские, передает Kazakhstan Today.
 

Сотрудниками управления полиции Аль-Фарабийского района установлен житель города, который во время проведения департаментом по чрезвычайным ситуациям пожарно-тактического занятия записал видеообращение с ложной информацией про выявление больного коронавирусом в ТРЦ "Шымкент Плаза" и распространил по мессенджеру "Ватсап", - сообщили в департаменте полиции города. 

 
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.
 

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