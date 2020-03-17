В понедельник на большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - В понедельник, 16 марта, на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

На большей части Казахстана, с прохождением фронтальных разделов местами сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега. А на юге, юго-востоке и востоке сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, гололед, ночью на большей части усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед. Днем в Кызылординской, Мангистауской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

В Атырауской, ночью и утром в Актюбинской областях местами ожидается туман.

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