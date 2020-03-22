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В Казахстане разработали онлайн-сервис по быстрому выявлению инфицированных коронавирусом

21.03.2020, 20:36 11962
Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане разработали онлайн-сервис по быстрому выявлению инфицированных коронавирусом, сообщили в пресс-службе акимата Алматы, передает Kazakhstan Today. 
 

Бесплатный сервис по мониторингу и оповещению распространения коронавируса в Казахстане Covid19live.kz создали отечественные разработчики. Он позволяет отследить в режиме реального времени распространение коронавируса в Казахстане, а главное - сообщить о заражении или контактах с зараженными", - говорится в сообщении.

 
Сервис поддерживает государственный и русский языки и реализован в виде приложений на Android и iOS, которые будут доступны в течение двух дней. Уже сейчас по адресу covid19live.kz действует его веб-версия.
 
Разделы Covid19live.kz:
 
- онлайн-карта распространения коронавируса по Казахстану;
 
- актуальные новости и важная информация о вирусе, его передаче и способах защиты;
 
- единое окно с контактами оперативных центров и адресами больниц.
 
Он также содержит две важнейшие функции для обратной связи с казахстанцами:
 
1. "Я заражен": пользователь, у которого обнаружен COVID-19, может отметить людей, с которыми контактировал и потенциально мог заразить, а также места, которые посещал, будучи зараженным;
 
2. "Я контактировал с зараженным": пользователь может оставить отзыв, если летел тем же рейсом, что и зараженный, либо уверен, что кто-то из его круга общения заразился.
 
Отмечается, что полученные с помощью данных функций, абсолютно анонимны и доступны только сотрудникам органов здравоохранения. 
 

Используя полученную информацию, специалисты смогут быстрей идентифицировать людей с подозрением на коронавирус, отметить на карте очаги заражения, у жителей появится возможность избегать эти места", - заверили в пресс-службе.

 
По словам разработчиков, главная цель сервиса заключается в оперативной информированности о коронавирусе и возможности соотечественников проявить сознательность в предупреждении его распространения.
 
Создатели приложения призывают всех к социальной ответственности и просят активно использовать сервис не только для мониторинга распространения COVID-19, но и своевременного оповещения компетентных органов.
 
Сервис по мониторингу и оповещению распространения коронавируса Covid19live.kz создан программистами проекта VLife компании VILED при поддержке акимата Алматы, медицинской компании "Медикер Алатау" и безвозмездно передан в пользование казахстанцам.
 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч. 
 
На сегодняшний день в Казахстане подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.
 
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 
 
 

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