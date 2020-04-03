Заместитель акима Алматы назвал возможные причины гибели голубей в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев

Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов назвал возможные причины гибели голубей в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, передает Kazakhstan Today.

Он сообщил, что павшие птицы были отправлены на экспертизу, результаты которой должны быть готовы сегодня.

Экспертное сообщество, которое занимается вопросами биологии и зоологии, вообще считает, что голуби в парке всегда подкармливались. А в момент, когда наступили холода, парк был закрыт, они прикормлены к этому месту, и, возможно, они могли умереть от голода", - сказал Кожагапанов.

По его информации, Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев был обработан 19 числа, 20 числа закрыт. Данный факт с голубями был опубликован 25 марта.

Кожагапанов отметил, что все средства, которые используются при дезинфекции, абсолютно безопасны для организма человека и животных.

Кроме того, замакима также озвучил предположение, что смерть птиц могла быть связана с демонтажем катка.

В парке мы установили большой ледовый каток в этом году. Начиная с 23 по 25 марта ограниченное количество специалистов вели демонтаж катка. Возможно, какие-то реагенты от катка остались на асфальте. Голуби эту воду попили - и вот такая трагедия с нашими младшими собратьями случилась. Мы очень об этом сожалеем", - отметил он.

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