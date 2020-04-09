Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 9-11 апреля 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Атлантический циклон, вызвавший дождь с переходом в снег и сильный порывистый ветер на севере страны, уже завтра, 9 апреля, вызовет местами сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег) на юге и юго-востоке республики. А в тыл циклону уже смещается холодный антициклон с районов Москвы, который вызовет прекращение осадков и понижение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства