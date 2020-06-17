Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - Во вторник, 16 июня, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, на северо-востоке, востоке и юго-востоке республики с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами. Местами сохраняется усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на севере - туман, в центре и на востоке возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанкой областях, днем в Жамбылской, Павлодарской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанкой области днем местами возможен град.

В Карагандинской области местами шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем до 15-20, местами до 23 метров в секунду.

В Кызылординской области ветер 15-20 метров в секунду, местами 23 метра в секунду, местами пыльная буря.

В Туркестанской, Мангистауской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, пыльная буря.

В Алматинской, Атырауской областях, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, Карагандинской областях, на большей части Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Павлодарской, Алматинской, Костанайской областях, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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