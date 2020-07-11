В выходные в Алматы не будет работать общественный транспорт

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - В субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, в Алматы не будет работать общественный транспорт, передает Kazakhstan Today.

В Транспортном холдинге Алматы напомнили, что 11 и 12 июля в Алматы приостановит работу весь общественный транспорт, включая метрополитен. Это связано с усилением карантинных мер, которые были введены в стране на две недели с 5 июля.

Работа общественного транспорта возобновится в понедельник, 13 июля. В будние дни общественный транспорт будет работать с 06.00 до 22.00. Особый режим вводится только на время усиления карантина.

Ранее сообщалось, что число автобусов на маршрутах в Алматы сократили на 20%.

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