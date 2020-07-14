Врач Министерству здравоохранения: игру со статистикой нужно прекращать

Алматы. 13 июля. Kazakhstan Today - Заведующий Центром нейрохирургии АО "Центральная клиническая больница" Мынжылкы Бердихождаев обратился к Министерству здравоохранения РК с просьбой прекратить игру со статистикой по заболеваемости коронавирусом и пневмонией, передает Kazakhstan Today.

Ответственные за сайт (coronavirus2020.kz). Информация не соответствует действительности. По данным этого сайта в Казахстане идет смертельная пневмония, которая не связана с коронавирусом. Надо вчитываться в это предложение! Вы выдаете смертность от внебольничной пневмонии! По данным этого сайта в Казахстане на самом деле появилась новая пневмония, приводящая к смерти! Игру со статистикой нужно прекращать! Игра с кодами МКБ-10 привела к запозданию помощи, отказу в госпитализации, росту смертности, запозданию амбулаторной помощи", - написал на своей странице в Facebook Мынжылкы Бердиходжаев.









Он отметил, что необходимо случаи атипичной пневмонии классифицировать как коронавирусную пневмонию.

Напомним, ранее китайские СМИ сообщили о неизвестной пневмонии в Казахстане. В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан заявили , что данная информация не соответствует действительности.

В некоторых СМИ Китая распространяется информация о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус. Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

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