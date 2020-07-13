Вспышка неизвестной пневмонии в Казахстане, вероятно, является коронавирусом - ВОЗ

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вспышка неизвестной пневмонии в Казахстане, вероятнее всего, является коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что случаи "просто были неправильно диагностированы", сообщает Deutsche Welle

По его словам, ВОЗ работает с властями Казахстана по изучению рентгеновских снимков больных, чтобы выявить образцы случаев пневмонии и понять, соответствуют ли они коронавирусу.

Органы здравоохранения проверяют проведенные тесты и качество тестирования, чтобы убедиться, что не было ложноотрицательных тестов", - добавил он.









Министр здравоохранения РК сообщил, что за первое полугодие 2020 года зарегистрировано случаев с пневмониями - 98 546, в 2019 году было 63 436 случаев, 55,4% рост. Он отметил, что за первое полугодие от пневмонии скончались 1772 человека.





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