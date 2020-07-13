Вспышка неизвестной пневмонии в Казахстане, вероятно, является коронавирусом - ВОЗ

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что случаи "просто были неправильно диагностированы", сообщает Deutsche Welle.
По его словам, ВОЗ работает с властями Казахстана по изучению рентгеновских снимков больных, чтобы выявить образцы случаев пневмонии и понять, соответствуют ли они коронавирусу.
Органы здравоохранения проверяют проведенные тесты и качество тестирования, чтобы убедиться, что не было ложноотрицательных тестов", - добавил он.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства назвал чрезвычайной ситуацию с пневмонией в Казахстане и поручил направить усилия Министерства здравоохранения на решение данной проблемы.
Министр здравоохранения РК сообщил, что за первое полугодие 2020 года зарегистрировано случаев с пневмониями - 98 546, в 2019 году было 63 436 случаев, 55,4% рост. Он отметил, что за первое полугодие от пневмонии скончались 1772 человека.
По состоянию на 23.59 11 июля 2020 года в Казахстане выявлено 58 253 заболевших коронавирусной инфекцией, 33 814 человек выздоровели от заболевания, 264 человек скончались.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства