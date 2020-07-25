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В Казахстане временно отменят курсирование двух поездов "Тальго"

24.07.2020, 20:26 21655
В Казахстане временно отменят курсирование двух поездов "Тальго"
Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Ввиду продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации и введенных карантинных мер, связанных с распространением КВИ, наблюдается снижение уровня пассажиропотока и наполняемости в пассажирских поездах, что приводит к значительным убыткам, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает АО "Пассажирские перевозки", для предотвращения ухудшения неблагоприятного финансового состояния принято решение о временной приостановке курсирования двух коммерческих пассажирских поездов "Тальго", на которые наблюдается наименьший спрос: 
 
- № 69/70 сообщением Алматы-2 - Оскемен-1, отправлением из Алматы-2 начиная с 1 августа, прибытием в Оскемен-1 и отправлением из Оскемена-1 начиная со 2 августа;
 
- № 51/52 сообщением Алматы-2 - Уральск, отправлением из Алматы-2 начиная со 2 августа, прибытием в Уральск и отправлением из Уральска начиная с 4 августа.
 
В АО "Пассажирские перевозки" подчеркнули, что пассажиры, ранее оформившие билеты на эти поезда, могут оформить возврат и получить деньги в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от способа приобретения билета.
 
Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 105.
 
Ранее в Казахстане был временно отменен поезд Атырау - Нур-Султан. Кроме того, была продлена отмена курсирования ряда других поездов.
 

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