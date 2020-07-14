Временно отменят поезд Атырау - Нур-Султан

Как сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки", пассажиры, ранее купившие билеты, могут оформить возврат и получить деньги в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.
Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру 105.
Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной пандемии.
Ранее сообщалось, что с 9 и 10 июля в Казахстане временно приостановят курсирование некоторых пассажирских поездов.
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