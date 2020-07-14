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Временно отменят поезд Атырау - Нур-Султан

13.07.2020, 20:10 6076
Временно отменят поезд Атырау - Нур-Султан
Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today -В соответствии с решением госкомиссии РК от 2 июля, постановлением главного государственного санитарного врача РК №44 от 3 июля и на основании письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК временно, с 13 июля и до отмены этого решения, приостанавливается курсирование пассажирского поезда №47/48 Атырау - Нур-Султан / Нурлы жол отправлением из Атырау с 13 июля, прибытием/отправлением в Нур-Султан / Нурлы жол и из Нур-Султана с 15 июля, прибытием в Атырау с 17 июля, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки", пассажиры, ранее купившие билеты, могут оформить возврат и получить деньги в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.
 
Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру 105.
 
Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной пандемии.
 
Ранее сообщалось, что с 9 и 10 июля в Казахстане временно приостановят курсирование некоторых пассажирских поездов.
 

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