Перепись населения Казахстана предлагают перенести на следующий год

Проведение переписи населения включает в себя ряд мероприятий, в том числе непосредственный контакт переписного персонала с населением, посещение домашних хозяйств. Поэтому для нивелирования рисков, связанных с коронавирусной инфекцией, Министерство национальной экономики внесло предложение в правительство о переносе национальной переписи на следующий год. Основной причиной является здоровье и благополучие участников переписи, в том числе персонала и населения. Поэтому такое предложение министерство подготовило", - отметил сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов на площадке Службы центральных коммуникаций.
Министр подчеркнул, что решение ещё не принято.
Напомним, кампания по проведению переписи планировалась в октябре этого года. На эти цели было выделено более 8 млрд тенге. Подготовительный этап должен был стартовать 1 июня, но из-за коронавируса его решили перенести. Теперь речь идет о переносе всей кампании.
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