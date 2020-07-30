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Перепись населения Казахстана предлагают перенести на следующий год

29.07.2020, 16:41 5212
Перепись населения Казахстана предлагают перенести на следующий год
Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Министерство национальной экономики Казахстана предлагает перенести перепись населения Казахстана на следующий год, передает Kazakhstan Today.
 

Проведение переписи населения включает в себя ряд мероприятий, в том числе непосредственный контакт переписного персонала с населением, посещение домашних хозяйств. Поэтому для нивелирования рисков, связанных с коронавирусной инфекцией, Министерство национальной экономики внесло предложение в правительство о переносе национальной переписи на следующий год. Основной причиной является здоровье и благополучие участников переписи, в том числе персонала и населения. Поэтому такое предложение министерство подготовило", - отметил сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов на площадке Службы центральных коммуникаций.

 
Министр подчеркнул, что решение ещё не принято. 
 
Напомним, кампания по проведению переписи планировалась в октябре этого года. На эти цели было выделено более 8 млрд тенге. Подготовительный этап должен был стартовать 1 июня, но из-за коронавируса его решили перенести. Теперь речь идет о переносе всей кампании. 
 

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