Перепись населения Казахстана предлагают перенести на следующий год

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Министерство национальной экономики Казахстана предлагает перенести перепись населения Казахстана на следующий год, передает Kazakhstan Today.

Проведение переписи населения включает в себя ряд мероприятий, в том числе непосредственный контакт переписного персонала с населением, посещение домашних хозяйств. Поэтому для нивелирования рисков, связанных с коронавирусной инфекцией, Министерство национальной экономики внесло предложение в правительство о переносе национальной переписи на следующий год. Основной причиной является здоровье и благополучие участников переписи, в том числе персонала и населения. Поэтому такое предложение министерство подготовило", - отметил сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов на площадке Службы центральных коммуникаций.

Министр подчеркнул, что решение ещё не принято.

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