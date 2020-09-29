В ряде регионов Казахстана ожидаются заморозки

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 28 сентября 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием обширного антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь на востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (преимущественно дождь). Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-25 метров в секунду с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, местами Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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