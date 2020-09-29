Вспышки птичьего гриппа зарегистрированы в семи областях Казахстана

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - В связи с распространением птичьего гриппа в семи областях Казахстана Ассоциация яичных производителей РК рассказала о ключевых фактах, которые необходимо знать потребителям, передает Kazakhstan Today.

Согласно официальным данным Министерства сельского хозяйства РК, вспышка птичьего гриппа H5N8 зарегистрирована в Акмолинской области (погибло 703 птицы), Жамбылской области (238 птиц), Карагандинской области (102 птицы), Костанайской области (111 785 птиц), Павлодарской области (2753 птицы), Северо-Казахстанской области (107 655 птиц) и Туркестанской области (273 птицы). Порядка 20 тыс. голов птицы погибло в личных подсобных хозяйствах и более 200 тыс. голов - на птицефабриках.

Установить точную причину начала проблемы не представляется возможным. Вместе с тем, согласно официальным заключениям, источником заболевания могли стать дикие перелетные птицы", - говорится в сообщении Ассоциации яичных производителей.

Отмечается, что птицеводческими предприятиями яичного направления принимаются экстренные меры по недопущению распространения заболевания поголовья птиц. На птицефабриках проводятся дополнительные дезинфекционные работы, осуществляется внеплановая вакцинация поголовья птиц непосредственно от птичьего гриппа (данная вакцинация не входит в перечень обязательных).

Мы надеемся что ситуация с птичьим гриппом будет взята под контроль. В настоящее время необходимо провести вакцинацию птицы от гриппа на личных подворьях. Также нужно выделить вакцины для птицефабрик, где раньше не проводили вакцинацию от гриппа, так как последняя вспышка этого заболевания была зарегистрирована в Казахстане в 2005 году. Также считаем необходимым рассмотреть вопросы возмещения потерь предприятиям и людям, содержащим птицу на личных подворьях, где произошел падеж птицы, чтобы не допустить банкротства птицефабрик и убытков ЛПХ", - сказал глава Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко.

Ассоциация также обращает внимание, что заболевание распространяется только среди кур-несушек. Случаев поражения бройлерной птицы не зафиксировано. Соответственно, употребление мяса птицы промышленного производства, а также продуктов из нее не представляет угрозы для населения.

Помимо этого, представленная на сегодняшний день на прилавках магазинов продукция птицефабрик проходит ветеринарную проверку и при наличии соответствующего сертификата абсолютно безопасна для употребления в пищу. Что касается безопасности яичной продукции, вспышка была зафиксирована на двух птицефабриках яичного направления. В настоящее время отгрузки продукции с этих предприятий остановлены. Всего же в стране работают 35 таких предприятий, и их продукция также проходит полную проверку на безопасность и качество", - говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), птичий грипп - это инфекционная болезнь птиц, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Инфекция может приводить к появлению у птиц широкого ряда симптомов - от легкой болезни, которая может пройти незамеченной, до быстротекущей смертельной болезни, вызывающей тяжелые эпидемии.

Обычно вирусы птичьего гриппа не передаются от заболевшей птицы к человеку . Тем не менее некоторые высокопатогенные штаммы могут вызвать тяжелую респираторную болезнь у людей. Заражение происходит при тесном контакте с инфицированными птицами либо предметами, испачканными пометом больной птицы.

При этом употребление в пищу мяса птицы и продуктов из нее является безопасным при соблюдении надлежащих правил гигиены и приготовления пищи. Так, даже в районах, охваченных вспышками, домашнюю птицу и продукты, по мнению ВОЗ, можно без опасений применять в пищу при условии, что они надлежащим образом приготовлены и надлежащим образом обработаны в процессе приготовления пищи. Вместе с тем необходимо следить, чтобы при приготовлении пищи, жидкости из сырой домашней птицы и сырых продуктов из нее никогда не попадали на продукты питания, употребляемые в пищу в сыром виде, и не смешивались с ними. После обработки сырой домашней птицы или сырых продуктов из нее необходимо тщательно мыть руки, а также мыть и дезинфицировать рабочие поверхности, соприкасавшиеся с ними", - подчеркивается в сообщении.

Эксперты ВОЗ обращают внимание, что данные высокопатогенные штаммы чувствительны к нагреванию. Обычно пищу готовят при такой температуре, при которой вирус погибает. Таким образом, хорошо проваренная либо прожаренная птица не представляет никакой опасности. Также не рекомендуется употреблять в пищу яйца, приготовленные "всмятку".

Отмечается, что птичий грипп не передается через приготовленную пищу. На сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о том, что кто-либо заразился птичьим гриппом в результате употребления в пищу надлежащим образом приготовленных домашней птицы или продуктов из нее, даже в случае заражения птицы вирусом.

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