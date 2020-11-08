Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - Бывший министр здравоохранения РК Елжан Биртанов помещен под домашний арест, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил адвокат Дмитрий Куряченко, с сегодняшнего дня Елжан Биртанов находится под домашним арестом.

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