Биртанов помещен под домашний арест

Как сообщил адвокат Дмитрий Куряченко, с сегодняшнего дня Елжан Биртанов находится под домашним арестом.
Напомним, ранее Биртанов был задержан по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном. В отношении него была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
25 июня 2020 года указом главы государства Елжан Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан. На должность министра здравоохранения назначен Алексей Цой.
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