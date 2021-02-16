В Минтруда рассказали о мерах соцподдержки воинов-афганцев в 2021 году

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - В 2021 году за счет средств местных бюджетов предусмотрено оказание социальной помощи 18 219 ветеранам боевых действий в Афганистане на сумму 1,4 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Концептуальным новшеством закона "О ветеранах" является выделение в отдельную категорию ветеранов боевых действий на территории других государств, в том числе и в Афганистане, при этом были сохранены все действующие льготы и пособия. До принятия этого закона в 2020 году меры соцподдержки ветеранов-афганцев регламентировались законом "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним".

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в настоящее время в Казахстане действует система мер, направленная на улучшение жизни ветеранов, а именно предоставление им прав и гарантий по социальному обеспечению, налогообложению.

В частности:

- выплата специального государственного пособия в размере 6,19 МРП (в 2021 году - 18 057 тенге), ветеранам с инвалидностью - 7,55 МРП (в 2021 году - 22 024 тенге);

- обеспечение жильем в соответствии с жилищным законодательством;

- льготное налогообложение;

- оказание социальной помощи в денежном или натуральном выражении за счет средств местных бюджетов;

- единовременное первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- преимущественное обслуживание в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и внеочередная госпитализация;

- получение квалифицированной медицинской помощи;

- право пользования при выходе на пенсию поликлиниками, к которым ветераны были прикреплены в период работы;

- первоочередное получение гарантированного объема специальных социальных услуг;

- право на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием;

- квота приема в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования;

- право на внеочередное пользование всеми услугами связи, в том числе первоочередная установка Интернета и телефона и т.д.

Ветеранам, имеющим инвалидность, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством", - отметили в пресс-службе МТСЗН.

По информации ведомства, стационарная медицинская помощь ветеранам боевых действий в Афганистане оказывается в двух специализированных республиканских госпиталях для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны (в городах Алматы и Нур-Султане), в специализированных отделениях областных и городских больниц, в которых предусмотрены специальные сервисные палаты.

Ежегодно местными исполнительными органами оказывается социальная помощь ко Дню вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана (15 февраля) или к другим датам (ко Дню защитника отечества (7 мая) или ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая).

В 2021 году за счет средств местных бюджетов предусмотрено оказание социальной помощи 18 219 ветеранам боевых действий в Афганистане на сумму 1 млрд 457,5 млн тенге в размере от 5 до 60 МРП (от 14 585 тенге до 175 020 тенге)", - проинформировали в ведомстве, отметив, что кратность оказания социальной помощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению местных представительных органов.

Так, ветераны боевых действий в Афганистане получат единовременную помощь:

- к 15 февраля 2021 года - в Акмолинской (частично), Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (частично), Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и Нур-Султане;

- к 7 мая 2021 года - в Туркестанской области и Шымкенте;

- к 9 мая 2021 года - в Акмолинской (частично), Актюбинской, Карагандинской (частично), Мангистауской областях и Алматы.

Кроме того, в течение 2020 года с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса направлено свыше 925,5 млн тенге (из них из местных бюджетов - 894,5 млн тенге, за счет привлеченных средств - 31 млн тенге), в том числе:

- на топливо - 38,4 млн тенге (1095 человек);

- на льготное лекарственное обеспечение - 32,5 млн тенге (1083 человек);

- на зубопротезирование - 21,6 млн тенге (206 человек);

- на предоставление льготного проезда на общественном транспорте - 22,9 млн тенге (1697 человек);

- на предоставление продуктовых наборов - 2,2 млн тенге (341 человек);

- на ремонт жилья - 90 тыс. тенге (1 человек);

- на предоставление санаторно-курортного лечения - 88,9 млн тенге (700 человек);

- на другие виды помощи - 718,9 млн тенге (6798 человек).

В ведомстве напомнили, что в Казахстане 15 февраля признан Днем вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

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