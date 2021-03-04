Госуслугу по получению инвалидности переведут в цифровой формат

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - На сегодняшний день в социально-трудовой сфере предусмотрено 44 вида государственных услуг, из них 91% оказываются в электронном виде, об этом в ходе брифинга в СЦК рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов, передает Kazakhstan Today.

По итогам 2020 года в социально-трудовой сфере гражданам оказано 12,4 млн государственных услуг, из них 7,8 млн - в электронном формате. В текущем году планируется довести долю электронных услуг до 93%", - сказал вице-министр.

Оспанов также затронул тему оформления инвалидности. Так, по его словам, казахстанцам для установления инвалидности, оформления пособий, получения технических средств и услуг реабилитации приходится обращаться в различные инстанции. В настоящее время министерством ведется работа над цифровизацией процессов в целях исключения посещения инстанций, бумажной волокиты и контактов услугодателей с услугополучателями

В частности, речь идет о заочном установлении инвалидности - заявитель будет обращаться только в медицинские учреждения, остальные процессы будут проходить без участия человека посредством интеграции информационных систем: назначение пособий, социальных услуг и технических средств реабилитации будет проводиться автоматически", - разъяснил вице-министр.

Кроме того, в целях удобства услугополучателей будет осуществляться приём заявлений на назначение пенсий и пособий по экстерриториальному принципу. То есть граждане могут обращаться за назначением пенсий и пособий не только по месту своей регистрации, но и из других регионов. Поэтапный перевод услуг на экстерриториальный принцип планируется запустить с апреля текущего года.

Напомним, житель Алматы Рустем Галиев рассказал о том, с какими трудностями и унижениями ему пришлось столкнуться при оформлении инвалидности . Через такие же сложности проходят тысячи казахстанцев, что подтверждают постоянные жалобы и просьбы изменить процедуру проведения врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК).

После того как агентство Kazakhstan Today опубликовало историю Рустема Галиева, в редакцию пришло письмо от читательницы, которая также не согласна с действующими правилами получения и подтверждения инвалидности . Также читательница подняла и другую острую проблему. Чтобы подтвердить комиссии серьезность своего заболевания, многие инвалиды за месяц перестают пить назначенные им препараты. Это не только приводит к ухудшению самочувствия, но и несет риск смерти человека.

Также сообщалось, что территориальный департамент комитета труда, социальной защиты и миграции по Алматинской области проведет служебное расследование в отношении сотрудников отдела медико-социальной экспертизы №4 города Талгара. Проверка инициирована на основе жалоб услугополучателей отдела МСЭ №4 на грубое обращение сотрудников с ними

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