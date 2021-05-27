Депутаты предложили ввести в Казахстане контроль за охолощенным оружием

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Депутат от фракции "Народная партия Казахстана" Айкын Конуров обратился к премьер-министру страны Аскару Мамину с запросом, в котором призвал ускорить процесс внесения изменений в законодательство в части контроля за оборотом охолощенного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Конуров отметил, что в Казахстане достаточно успешно ведется борьба с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, что создает серьезные проблемы доступа криминальных структур к огнестрельному оружию.

Поэтому нелегальные оружейники используют различные пути для насыщения криминального рынка оружия. Один из них - это конструктивная переделка огнестрельного и иных видов оружия. Как показывает практика резонансных задержаний, в Казахстане криминальные элементы стали практиковать способ конструктивной переделки охолощенного оружия в огнестрельное оружие", - сказал депутат.

Он пояснил, что охолощенное оружие - это огнестрельное, огнестрельное бесствольное, газовое, газовое с возможностью стрельбы патронами травматического действия оружие, приведенное путем внесения необратимой конструктивной переделки его основных частей в состояние, пригодное для имитации выстрела исключительно патроном светозвукового действия (холостым патроном).

Только в 2020 году за незаконную модификацию охолощенного оружия в Алматы, Шымкенте, Алматинской и Акмолинской областях осуждены участники различных ОПГ. Буквально на днях в Кокшетау ликвидирована преступная группа, причастная к незаконному изготовлению и сбыту огнестрельного оружия, которая занималась переделкой охолощенного оружия. К сожалению, закон РК "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" не регулирует оборот охолощенного оружия. Это ведет к его неконтролируемому потоку в республику. Сегодня приобрести охолощенное оружие можно свободно в любом интернет-магазине, а доставку осуществит курьер транспортно-логистической кампания прямо покупателю. Как показывает практика, имея определенные навыки работы с металлами и примитивные станки, путем несложных манипуляций злоумышленники любой охолощенный пистолет могут привести в боевое состояние. Ничего необратимого, как выяснилось, в охолощенном оружии нет", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что на фоне проявления синдрома так называемых " стрелков-одиночек ", таких как в Казани , США, Норвегии и так далее, вопрос контроля охолощенного оружия приобретает особую актуальность.

Все усилия государства по обеспечению безопасности наших детей и граждан могут стать в одночасье бесполезными пока вопросы полноценного контроля за оборотом оружия до конца не отрегулированы. Соответствующие нормы уже предлагаются МВД. Фракция "Народная партия Казахстана", оценивая высокую опасность для общества незаконного оборота оружия, призывает правительство ускорить процесс внесения изменений в законодательство и начать контролировать оборот охолощенного оружия, макетов массо-габаритных, изготовленных из огнестрельного оружия, коллекционного оружия и основных частей оружия. Государство должно обеспечить безопасность граждан и общества, поставить надежный заслон криминальным оружейникам", - заключил депутат.

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