Информацию о найденном в Актау мертвом тюлене прокомментировали эксперты

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АКТАУ. 18 ИЮЛЯ - В комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали информацию о найденном на берегу мертвом тюлене, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным ведомства, на место обнаружения была направлена группа из числа государственных инспекторов управления рыбного хозяйства по Мангистауской области Жайык-Каспийском межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства во главе с руководителем управления.

По приезде на место была обнаружена туша тюленя, хвостовая часть которого была без волосяного покрова, на стадии разложения. По предварительным данным, животное погибло несколько месяцев назад в море и было выброшено на побережье близ города Актау в результате шторма, который прошел в море несколькими днями ранее.

В связи с тем что туша была в стадии разложения, а на теле животного не было обнаружено каких-либо запрещенных орудий лова рыбы (рыболовные сети), следов удушья, а также других признаков насильственной смерти, сотрудники природоохранной полиции и ветеринарных служб на место обнаружения не вызывались. При этом необходимо отметить, что "лужа крови" - это стекавший с тела животного подкожный жир в результате воздействия прямых солнечных лучей", - уточнили в комитете.

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