Тушу мертвого тюленя в луже крови обнаружили в Актау

АКТАУ. 18 ИЮЛЯ - В Актау на набережной нашли мертвого тюленя в луже крови, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео было опубликовано в Instagram-паблике. По словам автора видеоролика, мертвый тюлень лежал на городской набережной напротив ТЦ "Астана" в 14-м микрорайоне.

Слов нет. Не знаю, как он вообще здесь оказался. К кому теперь обращаться? Буквально за пять минут несколько человек мне написали о том, что на набережной лежит тюлень. Я по чистой случайности была рядом, сразу же пришла", - сказала автор видео.

Правоохранительные органы пока не отреагировали на произошедшее.

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