В Туркестанской области сотрудника санэпидконтроля задержали за взятки

ТУРКЕСТАН. 20 АВГУСТА - Антикоррупционной службой Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении главного специалиста отдела санитарно-эпидемиологического контроля РГУ "Кентауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля" областного департамента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Указанное должностное лицо, несмотря на принимаемые государством меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 систематически получал от предпринимателей взятки в сумме от 100 тыс. до 120 тыс. тенге за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения для ввода приложения "Ашык", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 128 УПК РК и водворен в ИВС УП Туркестана.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесен судом, отметили в ведомстве.

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