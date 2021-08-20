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В Алматы задержали завполиклиникой и его подельников за продажу паспортов вакцинации

19.08.2021 5023
В Алматы задержали завполиклиникой и его подельников за продажу паспортов вакцинации
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - Задержаны заведующий поликлиникой Алматы, его подчиненные и посредники подозреваются в том, что в период пандемии и карантина изготовили и реализовали более 100 фиктивных паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Они внесли заведомо ложные сведения в журнал отметок о получении вакцины и электронном модуле "Вакцинация" Министерства здравоохранения РК, на основании которых на портале электронного правительства egov.kz сформированы фиктивные электронные паспорта вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщили в антикоррупционной службе по Алматы.
 
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.
 
19 августа в Павлодаре от коронавирусной инфекции умерла женщина, купившая паспорт вакцинации.
 
Американские правоохранительные органы арестовали фармацевта, который продал через Интернет более сотни свидетельств о вакцинации от COVID-19 и теперь может сесть в тюрьму на срок до 120 лет.
 
Напомним, вакцинация способна помочь при заражении Дельта-штаммом коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
 

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