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Купившая паспорт вакцинации павлодарка умерла от коронавируса

19.08.2021 17227
ПАВЛОДАР. 19 АВГУСТА - В Павлодаре от коронавирусной инфекции умерла женщина, купившая паспорт вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Женщина почти три недели провела на искусственной вентиляции легких, уточняет Павлодар-онлайн
 
60-летняя горожанка с поддельным паспортом вакцинации попала в реанимацию неделю назад. Руководитель регионального управления здравоохранения Айдар Ситказинов отметил, что женщину госпитализировали в провизорный центр кардиологической больницы. Она была в тяжелом состоянии, ее поместили на ИВЛ. При сборе анамнеза выяснилось, что пациентка не привита, ее паспорт вакцинации - подделка.
 
19 августа стало известно, что женщина скончалась.
 

Пациентка 18 дней находилась на ИВЛ. Лечение она получала в полном объеме. Состояние пациентки было нестабильным, термальным. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, ее состояние прогрессивно ухудшалось, восстановить сердечную деятельность не удалось. К сожалению, сегодня утром она скончалась", - рассказали в управлении здравоохранения.

 
По последним данным УЗО, полностью привито менее 27% всего населения Павлодарской области, или 230 тысяч человек.
 

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