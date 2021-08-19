В США фармацевту грозит 120 лет тюрьмы за продажу сертификатов о вакцинации

ВАШИНГТОН. 18 АВГУСТА - Американские правоохранительные органы арестовали фармацевта, который продал через Интернет более сотни свидетельств о вакцинации от COVID-19 и теперь может сесть в тюрьму на срок до 120 лет, сообщило во вторник Министерство юстиции США, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Власти предъявили 34-летнему жителю Чикаго Тангтангу Чжао 12 пунктов обвинения в хищении государственной собственности, сообщает РИА "Новости" . "Если он будет признан виновным, то ему может грозить 10 лет тюрьмы по каждому пункту", - сказано в пресс-релизе.

Фармацевта подозревают в том, что в марте - апреле 2021 года он продал 11 различным покупателям 125 подлинных бланков, выдаваемых медицинским регулятором CDC в подтверждение вакцинации от COVID-19. За каждый бланк, который заполняется вручную, он брал по 10 долларов, сказано в релизе.

Сознательно продавать непривитым лицам вакцинационные карты означает ставить под угрозу жизни и здоровье миллионов американцев. Торговля по дешевке безопасностью нашей нации не только оскорбляет тех, кто борется с пандемией, но и является федеральным преступлением с серьезными последствиями", - сказал руководитель чикагского офиса ФБР Эммерсон Бью-младший.

На фоне нового всплеска заболеваемости в США растет число государственных учреждений и частных компаний, которые обязывают своих сотрудников привиться от коронавируса и требуют от клиентов подтверждения вакцинации.

Как сообщалось ранее, в Казахстане заведены уголовные дела за фальсификацию паспортов вакцинации . В МВД предупредили граждан, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование - арест до 40 суток.





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