Технические новшества появились на дорогах в двух городах РК

Как сообщает Polisia.kz, завершены работы по первому этапу модернизации, реконструкции и развитию автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) города Алматы, с подключением к системе 93 светофорных объектов.
На текущую дату выполнены работы по ремонту помещения ЦУП, обустроена серверная комната и лаборатория детекторов, установлены Euro контроллеры на 93 светофорных объектах. Работы по второму этапу с подключением к АСУДД 357 светофорных объектов запланированы на 2022 год. По завершению второго этапа система обеспечит регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени, с учетом фактической интенсивности движения по направлениям, подсчет статистики и осуществления аналитики интенсивности движения транспорта, работу табло обратного отсчета времени в адаптивном режиме", - информировал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Нурлан Аманбек.
Кроме того, будет реализован приоритет движения общественного транспорта и машин оперативных служб с учетом выбранных политик - абсолютного, либо фиксированного (по выбору). Важными показателями эффективности внедрения данной системы, по итогам реализации второго этапа, будет являться: увеличение пропускной транспортной способности (18-20%), сокращение времени в пути (15-25%), сокращение количества остановок в пути (20-40%), уменьшение количества выбросов в атмосферу (- 7%), уменьшение расхода топлива (5-10%), сокращение задержек в пути при движении общественного транспорта (20-60%).
Также в Петропавловске по улице Кизатова, напротив торгового центра City Mall, установлен проекционный пешеходный переход. Цифровая система автоматически подсвечивает участок дороги, по которому идут пешеходы. Световое отображение желто-белой пешеходной зебры водители видят с расстояния 100 метров, сообщает Polisia.kz.
Новинка призвана минимизировать основные риски для пешеходов и автомобилистов. Расположение выбрано не случайно: именно на этом участке наблюдается высокая интенсивность автомобильного потока, за счет крупных торговых объектов и жилых массивов северной части города.
Главная цель новшества - повышение безопасности дорожного движения. Рассчитывается, что при любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть четкое отображение бело-желтой пешеходной зебры и это сократит риск ДТП. Совместно с местными исполнительными органами в рамках масштабирования сервисной модели работы, а также с учетом мнения граждан, проводится определенная работа не только по приему обращений граждан, но и по оптимизации дорожной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения. Данный проекционный пешеходный переход установлен в качестве пилотного проекта. Сейчас собираются сведения для анализа и в случае положительного результата, будет решаться вопрос об установке аналогичных пешеходных переходов на других аварийно-опасных участках дорог, как в областном центре, так и в районных центрах области", - сообщил начальник Управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов.
Ранее сообщалось, что на дорогах Тараза установили проекционные пешеходные переходы.