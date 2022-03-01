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АФМ ищет жертв финпирамиды "Потребительский кооператив "Елим-Ай"

28.02.2022, 17:16 33101
АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - Агентство по финансовому мониторингу ищет жертв финансовой пирамиды, действовавшей под видом потребительского кооператива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что территориальным департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2000 вкладчиков якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов.
 

Учредители кооператива фактического отношения к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не имеют, учредительные и иные документы никогда не подписывали. Потребительский кооператив осуществлял свою деятельность в нарушение действующего законодательства", - сообщили в АФМ.

 
С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамиды обратились уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими.
 
По даннным АФМ, с санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах данного кооператива.
 
 
Департаментами по Шымкенту, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областей также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории данных регионов. При координации прокуратуры проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми активов.
 

Призываем вас быть бдительными и осторожными, воздержитесь от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "Потребительский кооператив "Елим-Ай" просим вас незамедлительно обратиться по телефону доверия АФМ +7(7172)708-478", - отметили в пресс-службе АФМ РК.

 

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Пилот по заочному установлению инвалидности запущен во всех регионах РК

01.03.2022, 10:31 1336
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Министерством труда и социальной защиты населения совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития приняты меры по заочному установлению инвалидности. Об этом на заседании правительства рассказал глава МТСЗН Серик Шапкенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Шапкенов отметил, что при установлении инвалидности и получении пособий и технических средств реабилитации гражданам, лишенным здоровья, приходится обращаться в четыре инстанции: поликлинику, отдел медико-социальной экспертизы, центр обслуживания населения, акимат.
 
При этом он напомнил, что президент страны в своем послании поручил создать максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, снять бумажную волокиту. 
 

На сегодняшний день во всех 17 регионах страны запущен пилотный проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. При этом гражданин обращается только в поликлинику по месту жительства, остальные процессы проходят без участия человека через интеграцию информационных систем", - рассказал министр.

 
По его словам, по состоянию на 23 февраля 2022 года рассмотрено 6 753 заявки в заочном формате. 
 

В целом в этом году мы планируем охватить этим подходом 20% граждан с инвалидностью", - сказал Шапкенов.

 
По информации пресс-службы правительства, по состоянию на 1 января текущего года в социально-трудовой сфере всего оказано 12,6 млн госуслуг, из которых 9,1 млн – электронные госуслуги или 72% от общего числа госуслуг. 
 
Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что цифровизация должна охватить все предоставляемые государством сервисы на основе полной интеграции систем госорганов. При этом необходимо обеспечить 100% доступность государственных услуг со смартфонов. Так, в первую очередь цифровая трансформация необходима в социально-трудовой сфере, где оказывается наибольшее количество госуслуг по базовым потребностям населения.
 

В целях повышения доступности и прозрачности госуслуг в сфере занятости населения необходимо завершить работу по созданию единой информационной системы", — сказал Смаилов.

 
Глава кабмина поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматами регионов и палатой "Атамекен" до конца текущего года обеспечить перевод всех мер содействия занятости в электронный формат и охватить активными мерами занятости в онлайн-режиме не менее 40% из числа обратившихся граждан. Министерству цифрового развития совместно с Минтруда до 25 марта завершить работу с базами данных госорганов для реализации проекта "Цифровая карта семьи" на базе Smart Data Ukimet. 
 
Помимо этого, Министерству труда совместно с Министерством здравоохранения, акиматам регионов до 1 июня поручено обеспечить подключение медицинских информационных систем к проекту "заочное установление инвалидности" и повысить долю освидетельствованных лиц заочно до 20%.
 

Вещание российских телеканалов возобновили в Карагандинской области

01.03.2022, 10:12 2551
КАРАГАНДА. 1 МАРТА - Телевизионный и интернет-провайдер "Ремстройсервис" сообщает, что восстановил вещание российских телеканалов в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Уважаемые абоненты! Трансляция российских каналов восстановлена. Приносим свои извинения за временные неудобства", — сообщил провайдер в своем Telegram-канале.

 
В понедельник, 28 февраля  "Ремстройсервис" в Карагандинской области отключила вещание российских федеральных телеканалов. В компании уточнили, что отключили на неопределенный срок такие телеканалы, как "Первый канал", НТВ, "Россия 24", "Россия 1", "Звезда" и "МИР 24". Вместо них теперь будет работать казахстанский государственный телеканал. 
 

В Казахстан прибыл первый эвакуационный рейс с Украины

01.03.2022, 09:42 4111
АЛМАТЫ. 1 МАРТА - Первая группа казахстанцев благополучно эвакуирована с Украины в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

До польского города Котовице наши соотечественники в сопровождении дипломатов добирались очень долго из-за многокилометровых пробок на границе. Репатриационный рейс неоднократно откладывался", - информирует телеканал "Хабар24"

 
Накануне 175 человек, пожелавших покинуть зону боевых действий, приземлились в Алматы.
 
Рейс из Польши встречали родственники казахстанцев, которые жили или работали в охваченной конфликтом Украине, и журналисты, представляющие почти все отечественные СМИ. 
 
Самолет приземлился в 22.30. Рейс был прямой, без технической остановки в Атырау, как планировалось изначально

Посольство Казахстана в Киеве организовало эвакуацию казахстанцев в середине прошлой недели. В сторону польской границы выдвинулась колонна из 15 автомобилей. Дорога до Львова заняла 18 часов. Там к колонне присоединился еще один автобус.


 

Беларусь обеспечит "зеленый коридор" для казахстанских дальнобойщиков

01.03.2022, 09:04 4176
Беларусь обеспечит "зеленый коридор" для казахстанских дальнобойщиков
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Погранслужба Беларуси обеспечит "зеленый коридор" для казахстанских дальнобойщиков, застрявших на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Уважаемые граждане Республики Казахстан (УВЭД, перевозчики, водители), находящиеся в Украине и следующие транзитом через Республику Беларусь в Республику Казахстан, сообщаем вам, что по информации пограничной службы РБ, пункты пропуска на украино-белорусском участке границы готовы принять и обеспечить "зеленый коридор" по въезду казахстанских перевозчиков с территории Украины", - сообщили в посольстве Казахстана в Беларуси.

 
Вместе с тем, по информации ГПК РБ, предпочтительными пунктами пропуска для пересечения границы являются: п/п "Александровка РБ" (п/п "Вильча" - со стороны Украины), п/п "Новая Рудня" РБ (п/п "Выступовичи" - со стороны Украины).
 
Отмечается, что посольство РК в РБ окажет полное содействие для беспрепятственного прохождения границы в белорусских пунктах пропуска. 
 

В этой связи просим срочно направить списки казахстанских транспортных средств, планирующих пересечь украино-белорусский участок границы, с указанием пункта пропуска и ориентировочного времени пересечения границы", - сообщили в посольстве. 

 
Для оперативного решения возникающих вопросов в посольстве определены ответственные сотрудники:
 
Советник посольства РК в РБ: Бейсенов М. Ж., телефон: +375 (17) 276-01-23; мобильный телефон: +375(44)788 38 77 (WhatsApp, Telegram, Viber).
 
Консул в Минске: Князбаева А. Б., телефон: +375 (17) 276-01-08; мобильный телефон: +375(44)740 10 78 (WhatsApp, Telegram, Viber).
 
Консул в Бресте: Шалбаев А. Е., телефон: +375 (25) 511-11; мобильный телефон: +7 701 933 74 47 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Ранее сообщалось, что в результате начавшейся на территории Украины военной спецоперации в непростую ситуацию попали казахстанские водители-дальнобойщики. 
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

01.03.2022, 08:27 6996
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Под влиянием фронтальных разделов в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге страны - сильные осадки, преимущественно в виде дождя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге РК - гроза, на западе, юго-востоке - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области ожидаются: на юге туман, днем на северо-востоке области низовая метель, усиление ветра ночью на севере, днем на большей части области 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
В Павлодарской области ожидаются: ночью и утром на севере, в центре области туман; днем на севере области низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской области ожидаются: на западе, юге области туман, в северной половине области усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В горнах районах Туркестанской области, днем на востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области ожидаются: на юге, севере и в горных районах области туман, гололед; на юго-западе области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской области ожидаются: ночью на западе, юге области гололед; на западе, севере области туман. 
 
На западе, севере и в центре Атырауской области, на западе, в центре Мангистауской области, на севере, юге Костанайской области, в центре Кызылординской области, ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
 
В Алматы синоптики прогнозируют дождь, температура воздуха днем составит +8+10 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, температура воздуха -3-5 градусов, скорость ветра - 7-12 метров в секунду.

 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

28.02.2022, 21:24 27096
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Акмолинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 марта в центре Кызылординской области ожидается туман.
 
1 марта ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. 
 
1 марта на севере, западе и в центре Атырауской области ожидается туман. 
 
1 марта на западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный в северной половине области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
1 марта на севере, юге Костанайской области ожидается туман.
 
1 марта на западе и в центре Мангистауской области ожидается туман.
 
Ночью и утром 1 марта на севере, в центре Павлодарской области ожидается туман, днем на севере области низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 метров в секунду. 
 
1 марта днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, на севере-востоке, востоке области порывы 25 метров в секунду.
 
Ночью и утром 1 марта в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
Напомним, подъемом уровня воды ожидается на реках в Западно-Казахстанской области и на юге Актюбинской области.
 
В РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 1 - 3 марта.
 

Доведенные до истощения дети в Экибастузе: малыши начали разговаривать и играть

28.02.2022, 19:20 29911
Доведенные до истощения дети в Экибастузе: малыши начали разговаривать и играть
Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
ПАВЛОДАР. 28 ФЕВРАЛЯ - Состояние детей стабильное, с улучшением, они начали играть, разговаривать, отвечать на вопросы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полный диагноз им поставят только после комплексного обследования, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Для всех четверых детей провели консультации офтальмолога и сурдолога, а также сеанс телемедицины со специалистами столичного Национального научного центра материнства и детства.
 
Маленьким пациентам провели дополнительное рентгенологическое и лабораторное обследование.
 
Кроме того, в алматинскую лабораторию отправили образцы крови на ТМС-генетический анализ.
 
Напомним, об ужасающей истории многодетной семьи из Экибастуза рассказали волонтеры поискового отряда Vita. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения. Все не ходили. Сначала их госпитализировали в больницу Аксу, а затем перевезли в стационар областного центра. Выговоры получили акимы городов Аксу и Экибастуза. Кроме того, ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.
 

Аким Акмолинской области: НПО выросли в развитой общественный институт

28.02.2022, 19:04 30496
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 28 ФЕВРАЛЯ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев встретился с представителями гражданского общества, презентовавшими руководителю региона реализуемые проекты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая встречу, аким области подчеркнул важную роль неправительственных организаций в деле решения проблем общества, сообщает управление внутренней политики региона. 
 

Сегодня у нас действуют порядка 600 неправительственных организаций, которые играют особую роль в решении насущных вопросов региона. Все мы стали свидетелями, как в сложный период пандемии возросла общенациональная гражданская активность, особое развитие получили волонтерские проекты в сфере благотворительности", - отметил Ермек Маржикпаев. 

 
В ходе диалога активисты третьего сектора поделились своими достижениями, планами по реализации новых проектов и инициатив, а также обсудили вопросы межсекторного взаимодействия государственных органов и НПО. 
 
Председатель ОО "Центр семейного воспитания "Омір" Юлия Сарсекеева рассказала о мерах, принимаемых для социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями. 
 

Нашим центром сегодня активно реализуется проект "Круг друзей" по социальной-психологической реабилитации путем общения, проведения мероприятий, обучения людей с различными особенностями и разного возраста", - проинформировала Сарсекеева. 

 
Большую общественную поддержку в регионе находит реализация экологических проектов. Много лет работающий в этой сфере общественный благотворительный фонд "Мирас" реализует проект "Крышечки добра", направленный на приобщение населения к раздельному сбору мусора.
 
Одним из наиболее опытных НПО региона является ОО "Ангел", работающий в Атбасарском районе, отметивший свое 22-летие. Сегодня общественное объединение работает в направлении ставшего актуальным в последние годы эковолонтерства. В прошлом году волонтеры начали производство экосумок в пользу отказа от пластиковых пакетов. 
 
Также председатель организации Людмила Петрова поделилась опытом в сфере поддержки сельских НПО, развития работы местных сообществ и ОСИ, общественного контроля.
 

Самое главное в нашей работе - это взаимодействие с населением и конструктивный диалог с местными исполнительными органами. К примеру, мы активно привлекаем членов местных сообществ к общественному мониторингу. Население, вовлеченное в процесс благоустройства и развития родного села, будет намного бережнее относиться к инфраструктуре, следить за ее сохранностью и зачастую самостоятельно решать насущные малозатратные вопросы", - рассказала Людмила Петрова. 

 
По итогам встречи Ермек Маржикпаев отметил важность состоявшейся встречи и поблагодарил активистов за большую работу, направленную на повышение качества жизни акмолинцев, а также поздравил с наступающими весенними праздниками.
 

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