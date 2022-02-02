Семейная пара под видом потребительского кооператива создала финпирамиду

ТАЛДЫКОРГАН. 1 ФЕВРАЛЯ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области задержана семейная пара, создавшая финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива "Елимай 2019", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В отношении подозреваемых по факту создания финансовой пирамиды расследуются уголовные дела по статье 217 УК РК как в Алматинской области, так и в других регионах. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Алматинской области, сообщает пресс-служба АФМ.

По данным ведомства, в настоящее время в орган предварительного следствия уже обратились более 125 пострадавших.

Следствие полагает, что количество потерпевших может быть гораздо больше. В этой связи Агентство по финансовому мониторингу просит пострадавших граждан обратиться по адресу: проспект Отеген-батыр - улица Батталханова 11А или связаться по телефону +7 (727) 251-71-06", - добавили в пресс-службе.