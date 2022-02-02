Система Orphus

Семейная пара под видом потребительского кооператива создала финпирамиду

01.02.2022, 09:40 18141
ТАЛДЫКОРГАН. 1 ФЕВРАЛЯ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области задержана семейная пара, создавшая финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива "Елимай 2019", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В отношении подозреваемых по факту создания финансовой пирамиды расследуются уголовные дела по статье 217 УК РК как в Алматинской области, так и в других регионах. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Алматинской области, сообщает пресс-служба АФМ.
 
По данным ведомства, в настоящее время в орган предварительного следствия уже обратились более 125 пострадавших. 
 

Следствие полагает, что количество потерпевших может быть гораздо больше. В этой связи Агентство по финансовому мониторингу просит пострадавших граждан обратиться по адресу: проспект Отеген-батыр - улица Батталханова 11А или связаться по телефону +7 (727) 251-71-06", - добавили в пресс-службе.

 

новости по теме

В Нур-Султане задержали мародера, похитившего оружие из охотничьего магазина в Алматы

02.02.2022, 09:53 1886
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Полицейские в Нур-Султане задержали 40-летнего уроженца Жамбылской области, который подозревается в совершении хищения оружия из охотничьего магазина в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ночь с 5 на 6 января мужчина и его подельники проникли в помещение охотничьего магазина, откуда похитили имущество и оружие. Чтобы скрыться от уголовного преследования и не быть задержанным правоохранительными органами, 20 января он приехал в столицу на поезде. За это время подозреваемый в мародерстве успел устроиться на работу и проживал в общежитии, где снимал комнату", - сообщили в полиции

 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении мародерства был задержан по месту жительства. В настоящее время проводится досудебное расследование. Задержанный передан сотрудникам полиции департамента полиции города Алматы.

 

В Талдыкоргане полицейские нашли выброшенный пистолет

01.02.2022, 21:01 9406
В Талдыкоргане полицейские нашли выброшенный пистолет
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 1 ФЕВРАЛЯ - По фактам массовых беспорядков и мародерства органами внутренних дел проводятся досудебные расследования, осуществляется сбор и анализ доказательств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские, производя осмотр окрестностей населенных пунктов, находят и изымают похищенное оружие, сообщает Polisia.kz
 
20 января оперуполномоченные УП Талдыкорган на пустыре по одной из улиц областного центра обнаружили боевой пистолет Макарова и обойму. По найденному оружию назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 

В Нур-Султане задержали подозреваемого в краже из торгового павильона

01.02.2022, 20:44 10106
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - В полицию поступило два заявления от жителей города по факту кражи денег из торговых павильонов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники столичной полиции задержали 18-летнего подозреваемого, сообщает пресс-служба департамента полиции столицы.
 
Установлено, что путем отжатия пластикового окна павильона "Донер" по улице Абая злоумышленник ночью проник в киоск и похитил с прилавка напитки, деньги из кассы и ящика для пожертвований. Аналогичным способом он проник в павильон другой донерной по улице аль-Фараби, где похитил 120 тысяч тенге.
 
По факту кражи проводится досудебное расследование. Задержанный дал признательные показания. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. 
 
Подозреваемый водворен в Изолятор временного содержания ДП Нур-Султана.
 

Совершившего в России изнасилование гражданина Кыргызстана задержали в Экибастузе

01.02.2022, 19:41 11541
ПАВЛОДАР. 1 ФЕВРАЛЯ - В региональном департаменте уголовно-исполнительной системы сообщили, что к экстрадиции готовят мужчину, который находился в федеральном и межгосударственном розыске по факту изнасилования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Генеральной прокуратурой РК удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче мужчины 1993 года рождения для привлечения к уголовной ответственности по статье 131 часть 2, пункт "а" УК РФ. По версии следствия в 2012 году компания молодых людей после изнасилования девушки скрылась с места преступления, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Центральный районный суд Читы Забайкальского края завел розыскное дело и заочно избрал меру пресечения - заключение под стражу.
 
В конце ноября 2021 года мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания управления полиции Экибастуза. С декабря 2021 года арестованный находится в следственном изоляторе Павлодара.
 
В ближайшее время мужчину отправят в Российскую Федерацию. Дальнейшую его судьбу определит суд.
 

Столичные полицейские задержали, находящегося в международном розыске мошенника

31.01.2022, 19:49 31621
Столичные полицейские задержали, находящегося в международном розыске мошенника
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Столичными полицейскими задержан находящийся в международном розыске за мошенничество заместитель директора ТОО Nur-AvtoKz, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
C сентября 2021 года в полицию обратилось порядка 280 жителей столицы, о том, что руководители компании обманным путем завладели их деньгами и автомашинами, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
 
Установлено, что под предлогом продажи автомобилей руководство компании заключало с гражданами договора, о предоставлении автомашин в течение 45 рабочих дней по цене ниже рыночной. Деньги покупатели несли в кассу ТОО. Материальный ущерб, нанесенный клиентам составил свыше 3 миллиардов тенге.
 
Столичным департаментом полиции по факту мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 ч.4 УК РК.
 
В ходе досудебного расследования, обвиняемый в мошенничестве, 35-летний директор ТОО с октября 2021 года скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. В отношении него решением следственного суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".
 
Столичными полицейскими при проведении розыскных мероприятий, обвиняемый был задержан и водворен в ИВС Актау. Проводится расследование.
 
Напомним, 5 октября 2021 года в Нур-Султане по подозрению в мошенничестве задержан директор автоцентра Nur-AvtoKz.
 

Уголовное дело заведено на руководство СПК "Актобе" - СМИ

31.01.2022, 19:09 32966
Уголовное дело заведено на руководство СПК "Актобе" - СМИ
Фото: polisia.kz
АКТОБЕ. 31 ЯНВАРЯ - Уголовное дело заведено на руководство СПК "Актобе", сообщили в департаменте Агентства по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Департаментом расследуется уголовное дело в отношении руководства АО "СПК "Актобе" и других лиц", - сообщает газета "Диапазон" со ссылкой на ведомство.

 
По информации издания, "фамилии фигурантов и по какой статье уголовное дело, борцы с коррупцией пока не сообщают. Остается только предполагать".
 
Ранее сообщалось, что в феврале на заседании республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии Nur Otan члены совета обсудили ситуацию, сложившуюся в АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе". Порядка 700 млн тенге - это объем долгов корпорации, а еще почти 1,5 млрд тенге - просроченная дебиторская задолженность. Вдобавок - выдача беспроцентных займов, которые признаны бесполезными финансовыми операциями как для самой корпорации, так и для экономики области. Со стороны СПК "Актобе" отсутствовал контроль и не принимались системные меры по своевременному возврату выделенных заемных средств и полной реализации инвестированных проектов. 
 

Интересно, а о чем вообще думало руководство СПК? Вели себя как благотворительный фонд, раздавали деньги направо и налево, а как теперь их вернуть, кто будет за это отвечать?! Сомнения вызывает и деятельность индустриальной зоны "Актобе". Из бюджета области им дали почти 5 млрд тенге, они их успешно освоили, а создали лишь 5 производств на 300 рабочих мест. И где контроль со стороны акимата области?" - задал вопрос председатель РОСПК Омархан Оксикбаев. 

 

В Алматы задержали мародера, участвовавшего в ограблении оружейного магазина

31.01.2022, 18:51 33796
В Алматы задержали мародера, участвовавшего в ограблении оружейного магазина
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - В Алматы задержан участник ограбления оружейного магазина - 33-летний житель Жамбылской области, ранее судимый за кражу чужого имущества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
5 января гражданин С. участвовал в ограблении оружейного магазина. В частности, он управлял автомашиной ВАЗ-2114, к которой был привязан трос для срыва решетки, что была установлена на дверях магазина, сообщает Polisia.kz
 
В результате этих противоправных действий подозреваемый завладел двумя гладкоствольными и двумя нарезными ружьями. В настоящее время также проверяется его участие в массовых беспорядках и в вооруженных нападениях. 
 

В тот день практически одновременно в городе были захвачены семь оружейных магазинов, в результате чего преступники похитили 1 347 единиц оружия, в том числе 501 нарезного, 807 гладкоствольного и 39 газотравматического оружия, а также боеприпасы", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков. 

 
Похищенное оружие изъято в доме подозреваемого. 
 

Пятого числа я выехал из дома. Пятеро неизвестных остановили мою машину и запрыгнули в нее со словами: "Давай, брат, айда. Мы тебе покажем дорогу". Оказывается мы приехали в оружейный магазин. Они привязали трос к моей машине и приказали дернуть. Окна, двери были разбиты, сломаны. Эти неизвестные в салон занесли два автомата, а в багажник закинули два ружья. Дальше я уехал с этим оружием", - рассказал подозреваемый. 

 
 

Антикор задержал руководителей управлений сельского хозяйства трех регионов

31.01.2022, 14:04 43451
Антикор задержал руководителей управлений сельского хозяйства трех регионов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Агентством по противодействию коррупции РК задержаны руководители управлений сельского хозяйства трех регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Антикоррупционной службой задержаны руководитель управления сельского хозяйства (УСХ) ВКО Владимир Гайламазян, бывший заместитель руководителя УСХ Жамбылской области Ерлан Кулкеев и бывший заместитель руководителя УСХ по Мангистауской области Бактыбай Изимтаев", - сообщили в пресс-службе ведомства. 

 
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
 
Ранее сообщалось, что хищение субсидий в агропромышленном комплексе выявлено в Костанайской области. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов