Токаев: мы должны укреплять то, что нас объединяет

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НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан опровергли информацию о согласовании проведения митингов 1 мая в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Актау и Жанаозене, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В социальных сетях отдельные лица распространяют ложные сообщения о том, что якобы акиматами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау и Жанаозен согласовано проведение 1 мая т.г. митингов относительно военных действий в Украине. Данная информация не соответствует действительности", - заявили в Генпрокуратуре РК.

В ведомстве рассказали, что в этот день на центральных площадях населенных пунктов акиматами планируются провести только культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию "Дня единства народа Казахстана".

В пресс-службе напомнили, что порядок организации и проведения митингов регулируется Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", который принят 25 мая 2020 года. Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок.

Однако организаторами в местные исполнительные органы соответствующие уведомления об организации и проведении мирных собраний в вышеуказанных городах не подавались либо по ним было отказано в согласовании. Таким образом, мирных собраний, организуемых в порядке данного закона, на 1 мая не предусмотрено. Соответственно, организация и участие в митингах, проводимых в нарушение закона , является противоправным и влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста", - пояснили в Генпрокуратуре.

Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность по статье 400 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток, отметили в пресс-службе.

Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению", -заключили в пресс-службе.