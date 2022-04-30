Токаев: мы должны укреплять то, что нас объединяет

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Мы должны принимать и понимать друг друга, невзирая на различия во взглядах и убеждениях. Искать точки соприкосновения и укреплять, возвеличивать то, что нас объединяет. Наш принцип "разные взгляды, но единая нация" незыблем", - цитирует слова президента Sputnik Казахстан.
Недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства, чтобы вместо дружбы и сплочения насаждались взаимная неприязнь и язык вражды, отметил глава государства.
В наше время большое распространение получили так называемые фейк-ньюс, другими словами - дезинформация", - подчеркнул президент.
По его словам, цель фейков - подрыв национального единства применительно к Казахстану.
Мы должны быть очень бдительными в этом отношении и не поддаваться на провокации. Недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут - таков наш мир, такова его природа, использовались для разжигания межэтнической розни в формировании линии разлома среди наших граждан ", - сказал Токаев.
В завершение президент поздравил всех с наступающим Днем единства народа Казахстана и праздником Ораза айт.
Мы обязательно реализуем все наши планы. Я убежден в этом. Вместе построим Вторую Республику, вместе построим Новый Казахстан! Мы будем справедливым и развитым государством, дающим равные возможности каждому гражданину!" - заявил Токаев.
На ассамблее президент также предложил провести в Казахстане референдум по поправкам в Конституцию.