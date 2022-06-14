В Минтруда назвали фейком информацию о снижении пенсионного возраста для женщин

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что указом президента РК с 1 января 2023 года возраст выхода женщин на пенсию будет снижен до 58 лет, не соответствует действительности, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напоминаем, установленный законодательно возраст выхода женщин на пенсию основан на результатах исследований и долгосрочных актуарных прогнозах, проведенных международными и отечественными экспертами, соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире. Утвержденный возраст обусловлен необходимостью формирования адекватных пенсионных выплат после выхода казахстанок на заслуженный отдых, с учетом базовой и солидарной пенсий и выплат из Единого накопительного пенсионного фонда. При этом система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. В связи с этим повышается роль накопительной пенсии, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов, чем больше период перечисления и размер пенсионных взносов, тем она выше", - напомнили в Минтруда.

В ведомстве подчеркнули, что для казахстанцев, которые не имеют солидарного стажа и не участвуют сегодня в накопительной пенсионной системе, ранний выход на пенсию в возрасте 50+ не обеспечит достойных выплат.

Вместе с тем в соответствии с действующим законодательством гражданам предоставляется право раннего выхода на пенсию. Так, при достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ по достижении возраста 55 лет (мужчины) и 52,5 лет (женщины) казахстанцы могут оформить пенсионный аннуитет (право на пенсионные выплаты из пенсионных накоплений до наступления пенсионного возраста). С 2021 года у вкладчиков ЕНПФ есть возможность заключить отложенный договор пенсионного аннуитета. То есть женщины могут заключить его в 42,5 лет, мужчины - в 45 лет. Выплаты из страховой организации при этом начнут осуществляться в 52,5 и 55 лет соответственно", - отметили в министерстве.

Граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет.

В Минтруда порекомендовали не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников.