В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны сохраняются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на севере, в центре Алматинской области, на северо-западе, севере, востоке Абайской области, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью в северной половине Карагандинской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на севере Абайской области сохраняются заморозки 2 градуса.