В Алматы снесут два недостроенных дома и создадут на их месте сквер

Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - В Алматы в микрорайоне Зердели планируют снести два недостроенных дома и создать на их месте сквер, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По проблемным 32 домам микрорайона Зердели. До конца 2022 года будут завершены работы по укреплению и выравниванию семи домов. В настоящее время начаты работы по трем домам. Укрепительные работы ведутся строго в соответствии с проектными решениями института АО "КазНИИСА". Имеется заключение АО "КазНИИСА" о сносе оставшихся двух недостроенных домов. Договор с подрядчиком подписан, до конца текущего года данные дома будут снесены", - цитирует телеканал КТК акима города Ерболата Досаева.
По его словам, на месте снесенных домов будет создан сквер.
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
В начале августа на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досаев отметил, что на сегодня основной проблемой района остается массовая и точечная застройка.