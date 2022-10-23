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Какая погода ожидается в Казахстане в субботу

22.10.2022, 08:20 34026
Какая погода ожидается в Казахстане в субботу
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием ложбины северного циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди.
 
По данным РГП "Казгидромет", на западе, северо-западе, севере и востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, на северо-западе и севере - сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.
 
По РК ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере, в центре республики - туман.
 
В Астане ожидается дождь, +11 - +13 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +20 - +22 градуса, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

новости по теме

Закрытые из-за непогоды трассы в СКО и Акмолинской области открыли

23.10.2022, 11:11 2796
Закрытые из-за непогоды трассы в СКО и Акмолинской области открыли
Фото: Depositphotos
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром в воскресенье возобновили движение на трассах в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, сообщает "КазАвтоЖол".
 

Дороги республиканского значения открыты, ограничений нет", - проинформировали в компании.

 
На очистке проезжей части от снега и подсыпке автомобильных дорог республиканского значения было задействовано 162 человека и 103 единицы специальной техники.
 
На подсыпку проезжей части было израсходовано 647 кубических метров противогололедного материала.
 

Синоптики прогнозируют дождь, снег и гололед в Казахстане в воскресенье

23.10.2022, 09:25 6181
Синоптики прогнозируют дождь, снег и гололед в Казахстане в воскресенье
Фото: pixabay.com
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием ложбины северного циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Республики Казахстан сохраняется неустойчивый характер погоды.  

На севере - сильный снег, на юге и юго-востоке страны - сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. По Казахстану ожидается усиление ветра, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".


Вечером в субботу объявили штормовое предупреждение.

Днем в Астане ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью и утром порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и юге Алматинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью в Шымкенте ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях

22.10.2022, 21:16 17166
Штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Шымкента, Мангистауской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Улытауской, Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Павлодарской, Костанайской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 октября ночью и утром на юге, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.
 
23 октября на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
23 октября на севере и юге Алматинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 октября на севере Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на большей части 15-20 метров в секунду, временами порывы 23 метра в секунду, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 23 октября на севере, в центре Улытауской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 октября в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 метров в секунду.
 
В Астане 23 октября днем ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 октября ночью на севере Акмолинской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на большей части области 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 25 метров в секунду, днем на севере, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 октября ночью и утром на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью в центре, на юге, востоке области порывы 16 метров в секунду.
 
23 октября на севере, юго-западе, в центре Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
23 октября на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 
23 октября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
Утром и днем 23 октября в горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный в районе Алакольких озер 17-22 метра в секунду, порывы 29 метров в секунду.
 
23 октября ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер западный 15-20 метров в секунду, ночью на большей части, днем на юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.
 
23 октября на севере, западе Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, на востоке, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
23 октября в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью и утром на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду.
 
В Шымкенте ночью 23 октября ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 23 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юго-востоке области сильный снег. Сутки 23 октября на севере, юге, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 25 метров в секунду.
 

В небе над Алматы развернули самый большой флаг Казахстана

22.10.2022, 20:11 18991
В небе над Алматы развернули самый большой флаг Казахстана
Фото: Изтурган Алдауев
Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 22 октября, в небе над Алматинской областью состоялась акция "Ашық аспан", посвященная Дню Республики Казахстан.
 
Профессиональный парашютист - рекордсмен мира по прыжкам с парашютом совершил прыжок с самым большим флагом Республики Казахстан.
 
Размер флага составил 800 квадратных метров (самый большой флаг, возвышающийся на главном флагштоке столицы, равен 450 кв. метрам). Он был изготовлен специально для этого уникального события, результат которого вошел в Книгу рекордов Казахстана. Прыжок был совершен с высоты порядка 3000 метров.
 

Сегодня мы стали свидетелями, как в небе над Алматы воспарила живая картина в виде самого большого раскрытого флага страны. Мне действительно повезло быть свидетелем и частью этого момента, прочувствовать весь дух единства и возвышенности нашей страны", - поделился представитель Книги рекордов Казахстана КИНЭС Куандык Кудайбергенов.


 
Организатором акции выступила инициативная группа во главе с предпринимателем Жомартом Киясом. По его словам, цель акции - повышение и укрепление патриотического духа всех казахстанцев, а также поддержание толерантного отношения друг к другу.
 

Для многих сейчас именно Казахстан является оплотом спокойствия и мира, что подтверждают представители всех зарубежных сообществ. Раскрытие самого большого флага страны содержит в себе глубокий посыл и символизирует единство всех народов страны под единым мирным небом", - отметил меценат.

 
Главный девиз мероприятия - "Ашық аспан" несет в себе идею о целостности, мирном небе над головами казахстанцев и говорит о необходимости сохранить мир и преумножить благополучие жителей Республики Казахстан.
 

Президент Казахстана призвал быть готовыми дать отпор при любых угрозах

22.10.2022, 17:09 23491
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии присвоения специальных званий, говоря о сложной обстановке, складывающейся в мире, указал на исключительную важность обеспечения безопасности страны, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Необходимо безотлагательно наладить порядок и дисциплину во всех сферах. Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране. Защищать Родину и целостность государства - обязанность каждого гражданина. Мы должны твердо усвоить это", - заявил глава государства.

 
По его словам, обеспечение безопасности страны - священный долг и высокая ответственность.
 
Президент подчеркнул, что государство уделяет особое внимание боеспособности Вооруженных сил, их оснащению современным вооружением и техникой.
 

Чтобы сохранить нашу священную независимость, мир и согласие в стране, мы будем последовательно укреплять наш оборонный потенциал, совершенствовать деятельность всего силового блока. Комплексная социальная поддержка всех, кто стоит на страже наших национальных интересов и стабильности в обществе, всегда будет приоритетом государственной политики. В основе эффективности всех силовых структур лежит в первую очередь профессионализм руководящего состава - генералов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
В завершение торжественной церемонии он подчеркнул, что самое большое счастье для каждого гражданина - это беззаветное служение своему народу.
 

Защита священной Родины и независимости - долг каждого гражданина. Уверен, что для вас интересы Отечества всегда будут превыше всего и вы всегда будете хранить верность присяге. Желаю вам крепкого здоровья, а вашим семьям - благополучия. Да здравствует День Республики! Пусть гордо реет в вышине наш небесно-голубой стяг!" - добавил президент.

 

Сроки завершения работ на ключевых трассах Алматы озвучил глава "КазАвтоЖола"

22.10.2022, 15:03 26641
Сроки завершения работ на ключевых трассах Алматы озвучил глава "КазАвтоЖола"
Фото: Depositphotos
Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "КазАвтоЖола" Мейрхат Касымбаев проинспектировал ход строительно-монтажных работ на ряде ключевых объектов Алматинской области.
 

Объект "Алтын Орда" (капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке Райымбек - Алматы на 786-790-м км) завершен на 95%. Все работы по основным направлениям выполнены. Таким образом, проезжая часть расширена с 8 до 10 полос движения. Кроме того, завершено строительство главной магистральной эстакады, разворотной эстакады по типу "подкова" и моста через реку Аксай. Вся протяженность участка обеспечена наружным освещением. А для безопасности пешеходов построено 3 надземных пешеходных перехода", - сообщил Касымбаев.

 
На сегодня завершаются остаточные работы по укладке асфальта, установке железобетонных и барьерных ограждений, дорожных знаков и нанесению дорожной разметки.
 
Также продолжаются работы на станции Шамалган.
 

По сравнению с прошлым месяцем динамика есть, и она положительная. Подрядная организация продолжает работы по отсыпке земляного полотна, строительству мостов и водопропускных труб и др. На объект мобилизовано более 50 единиц техники и порядка 150 человек персонала", - сообщил глава "КазАвтоЖола".

 
На объекте "Асыл-Арман", по его словам, работы были временно приостановлены в связи с ненадлежащей работой подрядной организации.
 

На сегодняшний день контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут. Проведена повторная государственная экспертиза, объявлена новая подрядная организация. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы на объекте возобновлены. По проекту выполнено более 50% работ. Продолжается строительство эстакады по типу "труба"; ведутся работы по армированию МПС-1, МПС-2 и заготовке необходимых материалов для армирования пролетного строения и закладных деталей, а также установка бортовых камней и устройство СВСУ", - отметил глава "КазАвтоЖола".

 
По его словам, в скором времени объект "Алтын Орда" будет введен в эксплуатацию. По двум другим объектам сроки завершения работ запланированы на следующий год.
 

Против сноса гаражей под новостройки выступили жители Актобе

22.10.2022, 12:39 29296
Актобе. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Кооператив, возведенный в начале восьмидесятых годов, в котором насчитывается около 1,5 тысячи гаражей, находится под угрозой сноса в Актобе.
 
По словам владельцев, участок присмотрели застройщики, и теперь на нем может появиться многоквартирный дом. Люди говорят, их просто "выдавливают" из кооператива. Например, внезапно сократили срок аренды участков с пяти лет до года. Это очень возмутило горожан: многие владеют постройками с самого основания, сообщает телеканал "Астана".
 
Противостояние горожан и застройщика, которое длится полгода, дошло до суда. Председатель кооператива подал иск на компанию, заявив, что постройки уже разбирают, не предъявив документов на собственность. Владельцы гаражей также направили письмо в прокуратуру.
 

Разобраться, почему людям дают в аренду сроком на год, хотя по закону, имея строение, срок аренды должен быть не менее трех лет! Ответ акимата, что согласно закону здесь на территории кооператива разработан план по строительству жилого массива. Ну как можно разрабатывать план со статусом жилого массива, если вопрос с владельцами гаражей не решен?" - возмущен председатель гаражного кооператива Владимир Одноноздрев.

 
Как заявила представитель компании, они выкупили часть гаражей и работа ведется исключительно на территории под ними.
 

Все в рамках закона, никого насильно не выгоняем, ни у кого ничего насильно не отбираем. Все добровольно, в рамках договора купли-продажи", - сказала представитель компании-застройщика Елена Козлова.

 
В свою очередь глава отдела архитектуры и градостроительства Актобе Султан Аманчин заявил, что готов выполнить требования членов кооператива и продлить аренду земли.
 

Этот вопрос я принял во внимание, попросил, чтобы было коллективное обращение. Если в законном порядке это не запрещается, то мы продлим на тот срок, на который они желают", - сказал он.

 
По информации телеканала, оформить участки в частную собственность все равно не получится. Согласно генплану 2016 года, территория определена как жилая зона и в перспективе застроится многоэтажками. Такая же участь ожидает еще пять кооперативов. Впрочем, владельцы гаражей не сдаются и намерены отстаивать свое имущество.
 

Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

21.10.2022, 21:34 40086
Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Шымкента, Улытауской, Карагандинской, Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 22 октября на большей части Улытауской области ожидается западный ветер, порывы 17-22 метра в секунду.
 
Ночью и утром 22 октября в северной половине Карагандинской области ожидается туман. Ветер западный, в северной половине области порывы 17-22 метра в секунду.
 
Ночью 22 октября в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду.
 
В Шымкенте днем 22 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 октября днем на западе, юге Алматинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 октября днем на севере, западе Акмолинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Во второй половине дня на севере, западе области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью на юге, востоке области 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области порывы 25 метров в секунду.
 
В Астане 22 октября ожидается ветер юго-западный, временами порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 октября по Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области 17-22 метра в секунду.
 
22 октября днем на севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный, в южной половине области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
22 октября на большей части Атырауской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 октября в Кызылординской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью в центре области 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в центре области порывы 25 метров в секунду.
 
22 октября на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, южный 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.
 
22 октября на севере, юго-западе, в центре Абайской области ожидается ветер южный, юго-восточный 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.
 
22 октября ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный, на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 октября в Костанайской области ожидаются на большей части области осадки, днем на западе, в центре сильные (дождь, снег). На севере области гололед, туман, низовая метель. Ветер северный, северо-западный, ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
22 октября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, на западе области сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, северный, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на юго-западе области порывы 25 метров в секунду.
 
22 октября днем на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 25 метров в секунду.
 

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