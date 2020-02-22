Пассажиры Air Astana могут без штрафных санкций перебронировать билеты в шесть стран

Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - Авиакомпания Air Astana сообщила о возможности изменить без штрафных санкций билеты в шесть стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Air Astana информирует об изменении правил в отношении авиабилетов пассажиров, прибывающих в Казахстан из таких стран, как Сингапур, Япония, Таиланд, Южная Корея, Гонконг, Макао", - сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что пассажиры, купившие билеты до 20 февраля включительно, вне зависимости от гражданства, могут их бесплатно перебронировать на более поздние даты или альтернативные направления без штрафных санкций, оплатив только разницу в стоимости авиабилетов.

Для отмены поездки необходимо написать на customer.experience@airastana.com.

При этом данные условия не распространяются на транзитных пассажиров.

Ранее сообщалось, что граждане, прибывшие в РК из стран, отнесенных к неблагополучным по заболеваемости коронавирусной инфекцией (Сингапур, Япония, Таиланд, Южная Корея, САР Гонконг и САР Макао, Тайвань (КНР), будут находиться под медицинским наблюдением по месту пребывания в течение 24 дней со дня пересечения границы. Из них в течение 14 дней предусмотрено ежедневное посещение специалистом на дому и в течение 10 дней - удаленный мониторинг специалистом.

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