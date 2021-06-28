Аким Алматы подвел итоги социально-экономического развития города

Image by Ilana246 from Pixabay

АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на пресс-конференции в СЦК подвел итоги социально-экономического развития города в рамках поручений главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сагинтаев рассказал о мерах по повышению благосостояния населения, реализации государственных программ, а также социально-экономическом развитии города по итогам 5 месяцев 2021 года.

По данным главы городского акимата, в Алматы отмечены положительные показатели во многих сферах. Так, краткосрочный экономический индикатор за 5 месяцев составил 107,8% (по РК - 102%). По этому показателю Алматы занимает третье место после Алматинской области (108%) и Нур-Султана (107,9%). В промышленности обеспечен рост на 19,7% (доля в ВРП - 5,4%; январь - апрель - 119,5%), строительство увеличилось на 24,7% (2,7%; 132,9%), услуги связи - на 13,4% (6%; 112,9%), торговля выросла на 4,7% (32,9%; 104,2%).

Инвестиции в основной капитал составили 355,4 млрд тенге с ростом на 32,7%. Собрано 1,1 трлн тенге налогов - рост на 27,8%. В Алматы инфляция в мае с начала года составила 3,4%, что ниже уровня республики (РК - 3,5%).

За 5 месяцев создано более 31 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы в I квартале снизился на 0,1% (с 5,3% до 5,2%), молодежной безработицы на 0,1% (с 5,5% до 5,4% по сравнению с 4-м кварталом 2020 года).

Для поддержки МСБ в Алматы приняты такие антикризисные меры, как освобождение от уплаты налогов, арендных платежей, отсрочка и субсидирование процентной ставки по кредитам. Это сделано в рамках реализации таких программ, как "Дорожная карта бизнеса-2025", "Енбек", "Экономика простых вещей", "Алматы Бизнес". С начала года по ним одобрено более 1 тыс. проектов на 86 млрд тенге.

Внешние инвестиции в Алматы за январь - май составили 57,6 млрд тенге (ИФО - 119,3%), внутренние - 297,8 млрд тенге (ИФО -135,7%). Сформирован пул из 201 инвестиционного проекта на 2021-2024 годы на 4,5 трлн тенге с созданием 35,4 тыс. рабочих мест. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 84 инвестпроекта на общую проектную стоимость 314,5 млрд тенге с созданием 10 тыс. рабочих мест.

В рамках поддержки промышленного сектора в Алматы развивают Индустриальную зону. До конца года будет запущено 9 проектов на сумму 40,3 млрд тенге, создано 823 рабочих места.

В этом году в Алматы в 2,3 раза (228,6%) выросли объемы онлайн-товарооборота города. Доля интернет-магазинов города Алматы составила 60% от общего количества имеющихся по стране.

В Алматы интенсивно растет креативная индустрия, в ней заняты уже более 50 тыс. человек - 5% от общего количества занятых. В городе зарегистрированы свыше 4,3 тыс. предпринимателей и 3,6 тыс. таких компаний. Более половины (53%) креативного бизнеса всего Казахстана приходится на Алматы.

С начала года в Алматы проведены работы по прокладке 40,5 километра водопроводных и 12,5 километра канализационных сетей. Ведется строительство коммуникаций в 17 микрорайонах с населением свыше 75 тыс. жителей. Средний ремонт дорог проведен на 49 улицах, на 41 еще ведутся работы.

Работает программа "Алматы Жастары" с ежегодным охватом 1 тыс. молодых людей. С начала года жилье получили уже 116 семей.

Все обязательства по поддержке социально уязвимых граждан выполняются в полном объеме. На эти цели выделено 24,8 млрд тенге.

Что касается сферы образования, то в городе ведется строительство восьми государственных школ (на 12,6 тыс. мест), шести частных школ (на 1,7 тыс. мест), 17 пристроек (на 8263 места), а также сейсмоусиление четырех школ. Эти меры позволят до конца года создать более 21 тыс. новых ученических мест.

Аким Алматы подчеркнул, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева продолжается работа по снижению дефицита мест в дошкольных учреждениях. Для этого ведется строительство четырех государственных детсадов (на 640 мест) с вводом трех до конца года.

Всего с начала года в городе открыто 30 частных дошкольных организаций (на 1,7 тыс. мест). До конца года планируется открытие еще 35 (на 5 тыс. мест).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства