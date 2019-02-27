Аким Астаны наложил дисциплинарные взыскания на чиновников за гибель ребенка в колодце

Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на очередном заседании акимата Астаны зашла речь об ответственности уполномоченных лиц за гибель подростка в колодце. Дисциплинарное взыскание получили аким района и и.о. руководителя управления общественного здравоохранения. Строгие выговоры получил ряд ответственных лиц, передает Kazakhstan Today.

"К огромному сожалению, 19 февраля произошел еще один трагический случай - гибель 13-летнего мальчика, упавшего в колодец. И снова на территории района Алматы. Колодец принадлежит ГКП "Астана Су Арнасы". Когда погибла девочка, мы обошлись строгими выговорами вашим заместителям. Как показывает практика, вам этого мало! Объявляю дисциплинарные взыскания в виде строгого выговора акиму района Алматы Адильбеку Сарсембаеву", - сказал аким города Бахыт Султанов.

По информации официального сайта столичного акимата, такое же взыскание получили заместитель руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Игорь Алексеев, директор ГКП "Астана Су Арнасы" Табигат Зейнулкабден, начальник службы канализации Куаныш Султанбаев и начальник участка канализации района Алматы Владимир Власенко.

Также сообщается, что для предотвращения краж люков городской акимат принимает ряд мер. Вновь проводится полная инвентаризация смотровых колодцев в Астане. В проектах сетей предусматривается установка люков из полимерного материала. В уже существующих люках устанавливаются металлические сетки, которые в случае хищения крышки будут служить средством защиты от падения в колодец людей, животных, инородных предметов.

По информации управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, на сегодняшний день установлены решетки на 6 тыс. люков. Кроме того, для предотвращения краж люков и, как следствие, травматизма и гибели среди жителей города в новых проектах будет предусмотрена установка люков из композитных материалов. Полимерно-песчаные изделия производятся с учетом техники безопасности и экологических норм, отвечают всем требованиям современной промышленности, легко обеспечивают доступ к скрытым коммуникациям при прокладке сетей. Немаловажная особенность этих люков заключается в том, что они совершенно непригодны в качестве металлолома и, соответственно, не привлекают воров.

Вместе с тем департаментом полиции Астаны регулярно проводятся оперативно-рейдовые мероприятия по профилактике, предупреждению и пресечению краж люков.

Напомним, что вечером 19 февраля волонтеры обнаружили в канализационном колодце, занесенном снегом, тело 13-летнего Бакдаулета Омирхана без видимых признаков насильственной смерти. По данным из соцсетей, ребенок 16 февраля пошел на каток и не вернулся.

В конце ноября 2018 года в столице пропала 14-летняя школьница. Утром следующего дня ее нашли мертвой в открытом канализационном колодце. В связи с трагедией и во избежание подобных несчастных случаев аким Астаны поручил всем службам города ежедневно проводить обход всех колодцев. В настоящее время их насчитывается около 65 тыс.

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