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Аким Карагандинской области обратился к жителям региона

27.03.2020, 21:42 105814
Аким Карагандинской области обратился к жителям региона
Караганда. 27 марта. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек обратился к жителям региона, сообщили в пресс-службе областного акимата.
 

Десять дней наша страна живёт в режиме чрезвычайного положения. Решение главы государства позволило вовремя мобилизовать все ресурсы для защиты жизни и здоровья наших граждан. 540 медработников переведены в госпитали на вахтовый режим работы. Налажено местное производство защитных масок и дезинфицирующих средств. Но сейчас в приоритете обеспечить ими медицинский персонал, полицейских, сотрудников спецслужб, которые в этом нуждаются в первую очередь. Поэтому прошу отнестись к этому с пониманием", - сказал Женис Касымбек, обращаясь к жителям региона.

 
Он отметил, что из областного бюджета выделены деньги на материально-техническое оснащение. Ранее для обеспечения медицинских работников средствами индивидуальной защиты за счёт резервного фонда акимата области были куплены костюмы и маски. Приобретается 677 единиц медтехники. На днях ожидается поступление новой партии тепловизоров.
 

Как вы знаете, в нашей области зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом. Все четверо прилетели рейсом Минск - Нур-Султан 18 марта и находились на карантине с момента приземления. У остальных пассажиров рейса признаков коронавируса не обнаружено", - напомнил аким.

 
По словам главы региона, медицинский персонал соблюдает все меры санитарной безопасности и необходимые протоколы.
 

И, пользуясь случаем, хочу ответить на возмущения и страх некоторых граждан по поводу приёма казахстанцев из стран категории 1А. В этой непростой ситуации, в которой оказались наши соотечественники как никогда важно не потерять человечность и добросердечность. Мы все - граждане одной страны, в этих самолётах летят не чужие нам люди. Уверен, пассажиры, которые к нам прилетают, с радостью бы приземлялись в своих родных городах. Но так сложились обстоятельства. Поэтому в это действительно непростое для всех время они нуждаются в нашей поддержке и в меньшей мере ждут осуждения и порицания. У нас есть все ресурсы для приёма, диагностирования и изоляции", - добавил Женис Касымбек.

 
Он также напомнил, что главным санитарным врачом области принято решение об ограничении передвижения граждан старше 65 лет по улицам с обеспечением им доставки продовольствия и медикаментов.
 

С 28 марта до особого распоряжения будут закрыты все торговые центры площадью более 2000 квадратных метров. Находящиеся в них объекты, реализующие продукты питания, лекарственные средства, изделия медназначения, будут работать в обычном режиме. Всем торговым объектам предложено перевести продажу товаров и услуг в онлайн-режим. Для этого карагандинскими IT-специалистами создана отдельная онлайн-платформа. Также будет приостановлена деятельность непродовольственных торговых рынков независимо от их площади", - проинформировал аким области.

 
Глава региона заверил, что ситуация с поставкой продовольствия стабильная. Из областного бюджета дополнительно выделен миллиард тенге для пополнения стабфонда социально значимыми продовольственными товарами. Дефицит не допустят.
 

К сожалению, несмотря на карантин, не все граждане сознательно соблюдают ограничительные меры, подвергая риску здоровье и безопасность людей. Выявлены факты нарушения санитарных норм в продуктовых магазинах, проведение в съёмных помещениях так называемых тайных массовых мероприятий. Полиция также сейчас занимается водителями-перевозчиками, которые всеми незаконными способами пытаются переправить людей в столицу или из неё. Сразу предупреждаю: нарушители карантина будут привлечены по всей строгости закона. Никаких поблажек не будет. Поэтому я прошу вас задуматься, прежде чем идти на подобные правонарушения", - подчеркнул Женис Касымбек.

 
В заключении обращения аким области отметил, что ситуация с распространением коронавируса серьёзная, и призвал карагандинцев соблюдать все меры санитарной безопасности, находиться по возможности дома, не подвергать себя и близких риску заражения. 
 

Недооценивать это - безответственно и преступно. Я прошу вас соблюдать все меры санитарной безопасности, находиться по возможности дома, не подвергать себя и близких риску заражения. Наша общая цель - не дать распространиться инфекции и как можно скорее вернуться к привычному образу жизни. Этого можно достичь, проявив терпение, сознательность и дисциплину", - заключил глава региона.

 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 
 
 
 

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