Аким Карагандинской области поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Караганда. 11 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, передает Kazakhstan Today.





Аграрии Карагандинской области, несмотря на трудный год и сложности из-за карантина, получили хорошие результаты. Намолочено более миллиона тонн зерна при средней урожайности 11 центнеров с гектара. Собрано 270 тысяч тонн картофеля и 53 тонны овощей. В регионе выросло производство мяса и молока. И в целом идёт развитие отрасли сельского хозяйства.





Аким области Женис Касымбек поздравил работников сельского хозяйства с наступающим профессиональным праздником.





К сожалению, из-за пандемии коронавируса и ограничений мы не можем провести традиционное торжественное собрание. Сегодня встречаемся в узком кругу - с руководителями передовых хозяйств, чтобы поделиться достижениями за этот год, обсудить ряд вопросов. Хотел бы отметить ваш вклад в развитие отрасли и обеспечение продовольственной безопасности. При вашей поддержке не первый год формируются зерновой и стабилизационный фонды области", - сказал Женис Касымбек.





Аким области отметил, что развитие АПК является одним из приоритетов. Разрабатывается национальный отраслевой проект на будущую пятилетку, где будут отражены механизмы дальнейшей государственной поддержки.





В Карагандинской области выросли инвестиции в сельское хозяйство. В сфере АПК реализуется 31 проект, большая часть которых связана с переработкой сельхозпродукции. На 2020 год запланирован ввод восьми проектов по переработке. В регионе действует 52 молочно-товарные фермы. До конца года будет открыто ещё семь.





Местные фермеры снабжают продовольствием карагандинцев и поставляют свою продукцию в столицу. В области с достатком производится мяса, картофеля и моркови, яиц, колбасных изделий. Увеличивается производство овощей.





Передовикам производства вручили почётные грамоты акима области. На встрече поздравили с юбилеем директора ТОО «Шахтёрское» Георгия Прокопа. Сегодня, 11 ноября, ему исполнилось 70 лет.





Мы хорошо знаем вас как успешного предпринимателя, уважаемого мецената и наставника. За время вашего многолетнего руководства в «Шахтёрском» внедряются передовые отечественные и зарубежные технологии, вкладываются инвестиции в развитие отрасли. Ваши заслуги высоко оценены Первым Президентом страны, из рук которого вы получали личный золотой знак. Вы - кавалер орденов «Отан», «Парасат» и «Курмет». Неоднократно избирались депутатом областного маслихата. Являетесь членом Ассамблеи народа Казахстана, политсовета партии Nur Otan и почётным гражданином Карагандинской области. Всё это говорит о вашем заслуженном авторитете в республике", - обратился к юбиляру Женис Касымбек.





Аким области вручил Георгию Прокопу медаль «Енбек ардагері» от Министерства сельского хозяйства.





День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье ноября.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства