Аким Костанайской области посетил пострадавшие от прошлогодних паводков районы

Костанай. 4 апреля. Kazakhstan Today - В воскресенье аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил с рабочей поездкой Аулиекольский и Карасуский районы, которые значительно пострадали от паводков в прошлом году, передает корреспондент агентства.

В этом году паводкам подвержены 100 населенных пунктов, в некоторые из которых для контроля над ситуацией уже направлены мобильные группы ДЧС Костанайской области.

"В этом году по итогам прошлогодних паводков были определены 150 километров дорог, наиболее подверженных подтоплениям, из них 50 километров - дороги областного значения. Все пострадавшие от паводка участки дорог отремонтированы", - сообщил акиму исполняющий обязанности руководителя областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Булат Сейдахметов.

По словам директора областного филиала АО "НК "Казавтожол" Андрея Горвата, который также ездил по районам с акимом, по итогам поводков 2014-2017 годов "Казахавтодор" определил 37 мест возможных переливов на автодорогах республиканского значения. На этих участках на период паводков организовано круглосуточное дежурство.

"Ведутся также работы по очистке от снега отверстий малых мостов и водопропускных труб, а в местах, где возможны переливы через автодорогу, производится механическая очистка входного и выходного русла на расстоянии от автодороги не менее 150-300 метров. В настоящее время выполнены работы по открытию всех водопропускных труб, из 731", - уточнил Горват.

Он сообщил, что в текущем году на автодорогах республиканского значения будет произведён средний ремонт 10 водопропускных труб сумму 31 млн тенге. Ремонт будет вестись по направлениям: Аркалык - Жезказган, Костанай - Сарыколь - граница Северо-Казахстанской области, Житикара - Мюктиколь - граница РФ, Костанай - Узынколь - граница Северо-Казахстанской области.

Как отметил Архимед Мухамбетов, с зимнего периода было сэкономлено около 150 млн тенге, которые следует вложить в ремонт повреждённых от паводка участков дорог.

"Где-то к концу апреля вы уже должны приступить к ямочному ремонту дорог. Сразу надо приступить, и надо класть сплошными участками, а не кусками", - поручил глава региона.

Во время визита в Карасуский район аким района Виктор Ионенко рассказал главе региона, что было сделано в регионе после паводка 2017 года.

"Основной проблемой в прошлом году в нашем районе был прорыв дамбы в селе Степное. В общей сложности в прошлом году поступило 75 млн кубов воды, поэтому в этом году, чтобы мы прошли успешно паводковый сезон, принят ряд мер. В прошлом году было скопление льда на реке Карасу, поэтому в этом году мы проводим здесь взрывные работы. В прошлом году уровень снежного покрова был большой, в этом году зима малоснежная. Большого уровня воды не ожидается", - сказал Ионенко.

Архимед Мухамбетов отметил, что расслабляться в связи с малоснежной зимой регионам все же не стоит. Все зависит от того, не совпадет ли процесс резкого таяния льда с осадками, которые и могут привезти к ЧС в регионе.

Аким области также проинспектировал мост на реке Карасу и само русло реки, из-за повышения уровня которого в прошлом году пострадало не одно село, и осмотрел плотину в районе моста села Восток.

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