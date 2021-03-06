Акима района уволили после гибели пятерых детей в Жанатасе

Фото: zhambyl.gov.kz

Тараз. 5 марта. Kazakhstan Today - В Жамбылской области уволен аким Сарысуского района, где две недели назад в результате пожара погибли пятеро детей, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан, в соответствии с распоряжением акима Жамбылской области, Жаксылыков Бакытжан Алпысович освобожден от должности акима Сарысуского района", - сообщили в областном акимате.

По предварительным данным, пожар в квартире возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала. В момент пожара отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. Детей экстренно госпитализировали, но спасти их не удалось.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства