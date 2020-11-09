Алену Делону исполняется 85 лет

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - 8 ноября легендарному французскому актеру Алену Делону исполнилось 85 лет, передает Kazakhstan Today.

Ален Делон, внешность которого в свое время считалась в СССР чуть ли не эталоном мужской красоты, родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. У актера, родители которого развелись прежде чем ему исполнилось 5 лет, было очень непростое детство. Хулиганистого Делона, обладающего крайне непростым характером, часто исключали из школы.

Начало 50-х - парашютист во французской морской пехоте в Индокитае; середина 50-х - работает на различных временных работах (официант, продавец, швейцар и т.п.). В 1957 году дебютирует с небольшой ролью в картине "Когда вмешивается женщина". В 1960 получает международное признание за главную роль в криминальной драме "Рокко и его братья" (1960). 1964 год - создает кинокомпанию "Delbeau Productions"; выпускает короткометражки, срежиссированные Гаем Жиллем. 1968 год - оказывается вовлечен в скандал с убийством, сексом и наркотиками, косвенное отношение к которому имели известные политики и представители шоу-бизнеса; все обвинения сняты. Конец 1960-х - создает кинокомпанию "Adel Film"; начинает выпускать полнометражные фильмы. 1981 год - дебютирует в качестве режиссера с криминальным боевиком "За шкуру полицейского" (1981).

Отчасти благодаря непростому детству, бурной юности и богатому жизненному опыту, не обладающий какой-либо профессиональной актерской подготовкой Ален Делон так великолепно справлялся с ролями молодых, энергичных и часто безнравственных мужчин. При этом благодаря захватывающей дух внешности и природному шарму также был словно создан для ролей нежных любовников и романтических героев.

Первым по-настоящему выдающимся успехом актера стала главная роль (тунеядца Тома Рипли) в криминальной драме "На ярком солнце" (1959). В этой картине Делон блестяще вжился в роль молодого и жестокого циника, пытающегося присвоить "жизнь" своей жертвы. В упомянутом выше "Рокко и его братья" (1960) Делон не менее блестяще справляется и с совершенно другой ролью - нежного и преданного Рокко, жертвующего самым дорогим для спасения своего мягкотелого брата Симона. После съемок еще в нескольких итальянских фильмах вернулся к криминальному жанру с ролью во французско-итальянской картине "Мелодия из подвала" (1963), главную роль в котором исполнил сам Жан Габен.

На сегодняшний день на счету актера более 100 ролей. В числе наиболее известных картин с его участием: "Самурай" (1967), "Борсалино" (1970), "Зорро" (1975), "Мсье Кляйн" (1976), "Любовь Свана" (1983).

В последние годы на экранах практически не появляется. Холост, трое детей: двое от первого брака (Розали Ван Бремен), один от второго (Натали Делон).

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